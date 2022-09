Sandra Maischberger: Ihre Gäste heute in der Sendung

Das Konzept der ARD-Talkshow mit Sandra Maischberger, die mittlerweile nur noch schlicht "maischberger" heißt, unterscheidet sich etwas von anderen Polit-Talks wie "Anne Will" oder "Hart aber fair". Maischberger behandelt in ihrer Sendung gleich mehrere Themen der Woche. Bestimmte Gäste äußern sich nur zu einem bestimmten Thema. In den anderen Talkshows diskutieren alle Gäste zu einem einzigen Thema.

Nächster Sendetermin von "maischberger":

Mittwoch, 14. September, 22.50 Uhr

Die Themen der nächsten Sendung

Streit über Ukraine-Politik

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas

Die Gäste der nächsten Sendung

Bärbel Bas, SPD (Bundestagspräsidentin)

Marieluise Beck, B'90/Grüne (Außenpolitikerin)

Klaus Ernst, Die Linke (Bundestagsabgeordneter)

Ulrich Wickert (Autor)

Helene Bubrowski (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Julie Kurz (ARD-Hauptstadtstudio)

Streit um die Ukraine-Politik der Regierung: Den Grünen geht die Unterstützung nicht weit genug, sie fordern Kampfpanzer für Kiew. Die Linken sind gegen jegliche Waffenlieferungen. Wie kann Deutschland der Ukraine am besten helfen? Wie wirken die Sanktionen gegen Russland - dort und bei uns? Darüber diskutieren der Linken-Politiker und Vorsitzende des Ausschusses für Energie und Wirtschaft Klaus Ernst und die Grüne Marieluise Beck ("Zentrum Liberale Moderne"). Ihre Aufstiegsgeschichte ist in der deutschen Politik selten. Über den zweiten Bildungsweg hat sie es aus der Armut an die Spitze des Bundestags geschafft. Wie ist ihr der Aufstieg gelungen? Was sollte die Politik in der Energiekrise für jene tun, die jetzt von Armut betroffen sind? Im Studio Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD).