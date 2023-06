Sandra Maischberger: Wer sind die heutigen Gäste in der Talkrunde

Das Konzept der ARD-Talkshow mit Sandra Maischberger, die mittlerweile nur noch schlicht "maischberger" heißt, unterscheidet sich etwas von anderen Polit-Talks wie "Anne Will" oder "Hart aber fair". Maischberger behandelt in ihrer Sendung gleich mehrere Themen der Woche. Bestimmte Gäste äußern sich nur zu einem bestimmten Thema. In den anderen Talkshows diskutieren alle Gäste zu einem einzigen Thema. Maischberger hat zudem des Öfteren Promis aus dem Show-Business zu Gast, die über ihr Leben berichten.

Nächster Sendetermin von "maischberger"

Mittwoch, den 28. Juni 2023, um 22.50 Uhr

Thema der Sendung

Die Ampel steht unter Druck. Wie will die Bundesregierung Deutschlands drängende Probleme bei Klimaschutz, Energiepolitik und Migration lösen? Und im Ausland: Gescheiterte Revolte in Russland, Geländegewinne für die Ukraine. Muss der Westen Kiew mit mehr Waffen unterstützen?

Die Gäste der Sendung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Mehr zum Thema

Heftige Streits in der Ampelkoalition, Krise in der deutschen Wirtschaft, steigende Preise durch Inflation, Widerstand gegen das Heizungsgesetz: Wie sollen diese Probleme gelöst werden. Wie geht es nach dem Wagner-Aufstand in Russland weiter? Eröffnen sich neue Möglichkeiten für Friedensverhandlungen? Welche Rolle kann und muss Deutschland in einer multipolaren Welt einnehmen? Über diese Themen spricht Sandra Maischberger in einem einstündigen Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz.