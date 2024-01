"Save the Date – Wen heirate ich in 50 Tagen?": Kritik zur neuen Datingshow mit Jana Ina Zarrella

Mit Speed-Dating ins neue Jahr. Jana Ina Zarrella präsentiert mit "Save the Date – Wen heirate ich in 50 Tagen?" ein neues Dating-Format auf VOX. Dabei heißt es keine Zeit zu verlieren, denn es wird in wenigen Tagen der Partner fürs Leben gesucht. Finden die drei Singles ihren zukünftigen Ehepartner in der Sendung?

"Save the Date – Wen heirate ich in 50 Tagen?" Datingshow • 09.01.2024 • 20:15 Uhr

Die Hochzeit steht, doch der Partner fehlt Der Sender VOX setzt auf neue Kuppelshows und Frauenpower: Nachdem Amira Pocher bereits im August die Datingshow "My Mom, Your Dad" startete, führt Jana Ina Zarrella, die Ehefrau des Schlager-Stars Giovanni Zarrella, ab 2024 wöchentlich in vier Folgen zur Primetime durch die Sendung "Save the Date – Wie heirate ich in 50 Tagen?". Die Idee stammt ursprünglich aus Finnland – und nun wird die Show von der gebürtigen Brasilianerin im deutschen Fernsehen moderiert.

Drei Singles wollen heiraten, und zwar, wie der Titel schon sagt, innerhalb von 50 Tagen. Doch es gibt ein Problem: Die Kandidatinnen und Kandidaten haben noch keinen Partner in Aussicht. Es wird also Zeit ...

Überraschung für Freunde und Familie Da hilft nur eines: Speed-Dating – sozusagen. Innerhalb kürzester Zeit treffen sich die Singles Jasmin, Laila und Daniel mit vielen verschiedenen Menschen, um innerhalb der vorgegebenen Zeit das perfekte Match zu finden. Währenddessen stecken sie schon mitten in den stressigen Hochzeitsvorbereitungen. Die Moderatorin begleitet sie dabei auf Schritt und Tritt.

In der Sendung wird schnell klar: Es ist gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. Und – wie könnte es anders sein – nicht jedes Rendezvous verläuft reibungslos. Amor verteilt seine Pfeile eben mit Bedacht. Wo die Liebe hinfällt, das gilt nicht umsonst als Mysterium. Für emotionale Momente sorgen die Singles übrigens dadurch, dass sie ihren Familien und Freunden erst in der Show verraten, dass sie – hoffentlich – bald heiraten werden und wie die nächsten 49 Tage für sie aussehen werden.

