"Schlagerboom"-Aufreger! Ein Gast von Florian Silbereisen löst Diskussionen aus

Umstrittenes Buch von Monika Gruber

Diesen Streit nahm die Autorin in ihrem Buch auf. Darin bezeichnete Monika Gruber die Social-Media-Managerin als „selbst ernannte Influencerin und Tugendwächterin“. "Es ist mir ein Rätsel, was jemand mit einem solchen Namen in der 'textilen Hobbyszene' treibt? Ich hätte sie eher beim tantrischen Shakren-Turnen oder einem veganen Urschrei-Seminar verortet", schreibt die Kabarettistin in ihrem Buch. R. Mukherjan wirft Monika Gruber wegen dieser Aussagen Rassismus vor. Zudem beklagte die Bloggerin, sie würde seit der Veröffentlichung Drohungen erhalten, da in dem Buch ihr richtiger Name genannt wird. Dennoch wies das Oberlandesgericht Hamburg im März ihre Beschwerde ab. Laut dem Urteil sei die Namensnennung in Grubers Werk "zulässiger Spott". Die Bloggerin erwägt nun eine Zivilklage.