"Schlagerbooom 2024 – Alles funkelt! Alles glitzert!": Wer kommt zu Florian Silbereisen?

"Alles funkelt! Alles glitzert!" – So lautet auch in diesem Jahr das Motto der von F Florian Silbereisen moderierten Musikshow "Schlagerbooom 2024". Das Publikum darf sich abermals auf hochkarätige Stars freuen.

Überraschender Auftritt

Es ist eine der letzten großen Schlagerhows im deutschen Fernsehen: Unter dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!" versammelt Florian Silbereisen auch in diesem Jahr prominente Gäste zum "Schlagerbooom" in der Dortmunder Westfalenhalle. Andrea Berg gab ihre Teilnahme bereits im September bei Instagram bekannt: "Gemeinsam mit ihren Fans" will sie "den Release ihres dann brandaktuellen Albums feiern". Die Platte, die schlicht "Andrea Berg" heißt, sollte eigentlich bereits am 27. September erscheinen, wurde dann allerdings auf den 18. Oktober verschoben.