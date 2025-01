„Schlagerchampions“: Das plant Florian Silbereisen für seine neue Show

In einem Radiointerview plaudert Helene Fischer über eine persönliche Erinnerung mit ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen und spricht ihn direkt an.

Die ARD preist die Show als „das glanzvolle Schlager-Gipfeltreffen“ an und hat bereits einige teilnehmende Gipfelstürmer bekannt gegeben. Dabei handelt es sich größtenteils um die üblichen Verdächtigen des Schlagergeschäfts. So dürfte es Fans der Show kaum überraschen, dass Andrea Berg mit von der Partie ist. Denn die deutsche Schlagersängerin war – mit Ausnahme der Sendung im Jahr 2018 – bisher jedes Mal dabei, wenn Silbereisen zum „Großen Fest der Besten“ lud. Die gelernte Krankenschwester dürfte einen Preis für ihr im Oktober erschienenes Album „Andrea Berg“ erhalten und könnte ihre im Februar 2025 startende Tournee bewerben.

Auch Andreas Gabalier wird bei den „Schlagerchampions“ auftreten. Wahrscheinlich trägt der Österreicher, der in Deutschland deutlich erfolgreicher ist als in seiner Heimat, „Meine Liebe bleibt“ oder „Jukeboxblues“ vor – seine 2024 veröffentlichten Singles. Mit dem 72-jährigen Roland Kaiser wird außerdem ein echtes Schlager-Urgestein dabei sein. Auch von ihm dürfte einer seiner im letzten Jahr erschienenen Songs zu hören sein – also „Mein Geheimnis“ oder „Ich werde da sein“.

In den vergangenen Jahren gab es zudem immer wieder Überraschungsgäste in der Show, die teilweise eher wenig mit der Schlagerbranche zu tun hatten. So waren 2024 die Shanty-Rocker Santiano, 2020 die Mittelalter-Folkband Versengold und davor der Star-Tenor Andrea Bocelli dabei. In diesem Jahr soll wohl Nena auftreten.