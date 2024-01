"Schneekind - Ein Schwarzwaldkrimi": Fakten zum mitreißendem Mystery-Thriller

Darum geht’s

Der Mystery-Thriller wurde vom ZDF bereits im Voraus angekündigt: „Ein Wanderer wird tot in einem abgelegenen Waldstück gefunden, das der Volksmund Mörderloch nennt - ihm gegenüber befinden sich die Reste eines Schneemanns, dem ein Auge fehlt. Das ist der Auftakt zu einer Reihe von Morden in einem Waldgebiet nahe Freudenstadt“. Bei den Ermittlungen gerät der Reproduktionsmediziner Florentin Sneelin (Florian Stetter), der das Wasserschloss Glatt bewohnt, in den Fokus. Er kannte den Toten aus einem Aufenthalt in einem Kindererholungsheim, in dem Zucht und Ordnung herrschten, die mit sadistischen Methoden eingefordert wurden. Außerdem herrschte dort ein strenges Kastensystem unter den Kindern. Dort gehörte Sneelin zur untersten Kaste. Er war ein „Schneekind“ - eines, das die Mutter dem Vater unterschieben wollte, heißt es weiter. Mit dieser Handlung greift die Autorin Anna Tebbe das Thema Verschickungskinder auf. Dafür arbeitete sie mit dem Stadtarchiv zusammen und war darüber hinaus bei ihren Recherchen in den „Freudenstädter Heimatblättern“ auf die Legende des Schneekindes gestoßen. Ein aktuelles und hochsensibles Thema, das erst vor wenigen Jahren begonnen wurde, aufzuarbeiten. Ehemalige Verschickungskinder gingen dazu an die Öffentlichkeit. Jahrzehntelang (1950er bis 1980er) wurden unzählige Kinder in Deutschland in eine Kur geschickt - an die Nordsee oder in den Schwarzwald. Dort sollten sie sich regenerieren und erholen, wurden aber oftmals physisch und psychisch misshandelt - durch sadistische Erziehungsmethoden.