Sebastian Ströbel mal nicht bei „Die Bergretter“ - neue Rolle in der ARD

Die ZDF-Erfolgsserie „Die Bergretter“ wäre niemals so erfolgreich ohne ihren Hauptdarsteller Markus Kofler, der von Sebastian Ströbel gespielt wird. Deshalb wird der beliebte Schauspieler stets mit seiner Paraderolle verbunden. Doch er ist mehr, als nur der Actionheld, wie er einmal mehr im Jahr 2023 im ZDF-Zweiteiler „Herzstolpern“ unter Beweis stellte. In diesem Fernsehfilm schlüpfte er in die Rolle des Alex Haferkamp, Vater eines jungen Mannes namens Felix mit Down-Syndrom. Felix leidet aber nicht nur unter dem Down-Syndrom, sondern auch an einem Herzfehler, weshalb sich Alex als absoluter Helikopter-Vater entpuppt.

Langweilig wird es Sebastian Ströbel sicherlich nicht. "Der Bergretter" ist für die beliebte ZDF-Serie im Einsatz, Autor, politisch engagiert, arbeitete an weiteren Projekten, hat eine Ehefrau und vier Töchter. Über 2.000 Kilometer trennen seinen Wohnort vom Drehort. Für Sebastian Ströbel ist es nicht einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. "Es gibt die Momente, in denen man kaum Luft kriegt", gibt der 47-Jährige zu.

TV-Comeback in der ARD mit „Die Beste zum Schluss“

Nun feiert Sebastian Ströbel sein TV-Comeback in der ARD mit dem Spielfilm „Die Beste zum Schluss“, der am Freitag, 7. Februar 2025 zur Primetime um 20:15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird. Hierin verkörpert Sebastian Ströbel den Kölner Architekten Mads, der nach dem Tod seiner Partnerin immer mehr vereinsamt und sich sozial isoliert. Als er dann seine Jugendfreundin Rene bei sich aufnimmt, befindet er sich auf einmal in einem Patchwork-Familienleben wieder, das perfekt zu funktionieren scheint. Dann verliebt er sich aber in eine Party-Bekanntschaft namens Eva. Doch dann schlägt das Schicksal erneut unerbittlich zu …