Sing meinen Song: Darum fehlt Elif bei den Duetten

Mit der Duett-Folge geht die neunte "Sing meinen Song"-Staffel zu Ende. Allerdings ohne Sängerin Elif. Sie musste früher als geplant abreisen.

Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Unterhaltung • 14.06.2022 • 20:15 Uhr

Eine weitere emotionale Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" neigt sich bei VOX dem Ende. Doch bevor sich der Gastgeber Johannes Oerding und seine Gäste in Südafrika ein letztes Mal in die Arme fallen, stehen für sie wie für das Fernsehpublikum zu Hause wieder einmal die Duette an: Der simbabwisch-britische Singer-Songwriter Kelvin Jones wird gemeinsam mit dem Sänger und Rapper Clueso dessen Song "Tanzen" präsentieren. Das Gute-Laune-Party-Duo SDP singt gemeinsam mit der Niederländerin Floor Jansen den Nightwish-Song "Amaranth". Weitere Songs des Abends sind "Im Februar" (Clueso und Johannes Oerding), "Call you home" (Floor Jansen und Kelvin Jones) und "Tanz aus der Reihe" (Clueso und SDP).

Die deutsch-türkische Sängerin Elif, deren Erzählung von der teils schwierige Beziehung zu ihren Eltern in Folge zwei der aktuellen Staffel Publikum wie Musiker berührte, wird beim Finale nicht dabei sein. "Wegen eines Todesfalls in der Familie", heißt es von Senderseite, habe die 29-Jährige kurzfristig früher aus Südafrika abreisen müssen. Dafür darf sich ihre Kollegin Lotte auf gleich zwei Duette freuen: Sie singt "Dunkelrot zu schwarz" mit Johannes Oerding und "F*ck Baby I'm in Love" mit SDP. Direkt im Anschluss, um 22.30 Uhr, lässt VOX bei "Sing meinen Song – Die Songs des Abends" die Highlights der vergangenen Staffeln noch einmal Revue passieren. Eine Woche später, am Dienstag, 21. Juni, folgt mit der knapp vierstündigen Sonderausgabe "Sing meinen Song – Die größten Sommerhits" ein weiterer Rückblick.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Wird "Sing meinen Song" fortgesetzt? Wie es anschließend mit dem preisgekrönten Musikformat (Deutscher Fernsehpreis 2014, ECHO 2015) weitergeht, bleibt abzuwarten: Fraglich ist, ob "Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert" in diesem Jahr wieder stattfinden kann. In den vergangenen zwei Jahren mussten Fans auf die große Wiedersehensfeier, die meist im Spätherbst auf einer Skihütte im österreichischen Ellmau aufgezeichnet wurde, verzichten. Ein mögliches Comeback hängt sicher auch mit den Corona-Auflagen im Herbst zusammen.

Ob es eine zehnte Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" geben wird, ist ebenfalls offen. Das allgemeine Interesse an den gegenseitigen Musik-Covern nahm in den vergangenen Jahren ab: In der quotenstärksten Staffel vier (2017) schalteten durchschnittlich 2,15 Millionen Menschen ein, was einem durchschnittlichen Marktanteil von 7,6 Prozent entsprach. In der vergangenen achten Staffel (2021) lag die durchschnittliche Zahl bei insgesamt 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was einem Marktanteil von 4,68 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach.

Sing meinen Song – Das Tauschkonzert – Di. 14.06. – VOX: 20.15 Uhr