Skandal bei "Bauer sucht Frau International": Kandidat gesteht Betrug - RTL bezieht Stellung

Inspiration zum Streamen

Die Streaming-Tipps der Woche: Eine gegensätzliche Liebe

Bei Sky startet mit "The Tattooist Of Auschwitz" eine Serie, die von einer Liebe in der Hölle erzählt. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Ebenfalls auf einer realen Geschichte basiert die Komödie "Unfrosted: The Pop-Tart Story" bei Netflix. Diese und weitere neue Streaming-Highlights gibt es hier in der Übersicht.

MEHR