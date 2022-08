Skate Fever 2022: Teilnehmer, Jury und Starttermin

In einer neuen Show wagen sich die Promis auf Rollschuhe. Eine Jury um Detlef Soost bewertet die Leistungen der Kandidaten. Hier finden Sie alle Infos zu "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen".

Das neue Format erinnert an Sendungen wie "Let's Dance" und "Dancing on Ice". Prominente Teilnehmer trainieren mit Profis, um dann vor einer Jury ihr Können auf den Rollschuhen zu zeigen. Insgesamt sind 16 Promis dabei. Allerdings treten sie – anders als bei "Let's Dance" oder "Dancing on Ice" nicht mit einem Profipartner an, sondern bilden jeweils mit einem anderen Promi ein Duo. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zu "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen".

Wann und wo läuft "Skate Fever"? Die erste Staffel der neuen Show wird im Herbst bei RTLZWEI laufen. Der genaue Starttermin steht noch nicht fest.

Wer sind die Teilnehmer? 16 Prominente machen bei der "Skate Fever" mit. Darunter RTL-Allzweckwaffe Torsten Legat, der frühere "Bachelor" Andrej Mangold, Moderatorin Gülcan Kamps oder die ehemalige "GNTM"-Kandidatin Gisele Oppermann.

Die Kandidaten im Überblick: Adriano Salvaggio ("Love Island")

Andrej Mangold ("Der Bachelor", "Sommerhaus der Stars")

Anna-Carina Woitschack (Schlagersägerin und Ehefrau von Stefan Mross),

Gisele Oppermann ("Germany's next Topmodel", "Dschungelcamp")

Gülcan Kamps (Moderatorin)

Janina Korn (Stand-Up Komikerin)

Janine Pink (Ex-"Köln 50667"-Star)

Klaudia Giez ("Germany's next Topmodel", Klaudia mit K)

Linda Nobat ("Der Bachelor", "Dschungelcamp")

Manfred Karácsonyi ( "Prince Charming")

Melissa Damilia ("Love Island", "Die Bachelorette")

Prince Damien (DSDS-Sieger und Dschungelkönig)

Thomas Rupprath (Ehemaliger Weltklasse-Schwimmer)

Thorsten Legat (Ex-Fußballer und RTL-Allzweckwaffe)

Tobias Wegener ("Love Island", "Promis unter Palmen")

Walter Lehnertz ("Bares für Rares") Welche Paare treten gemeinsam an? Immer jeweils zwei Kandidaten bilden ein Duo.Wie die Paare zusammengestellt werden, ist aber noch nicht bekannt.

Wer sitzt in der Jury? Der bekannteste Name in der Jury ist Detlef Soost. Der Choreograph und Coach wurde einst durch die Castingshow "Popstars" bekannt, seitdem ist er immer wieder mal im Fernsehen zu sehen. Ihm ist wichtig, die prominenten Tanzpaare in ihrer Weiterentwicklung zu fördern, doch er fordert auch das Maximum an Herzblut und Fleiß. Kein einziger Fehler entgeht ihm, heißt es bei RTLZWEI. Constance Hossfeld-Seedorf wurde dreimal Vize-Welmeisterin im Rollkunstlauf. Sie wird den Fokus u.a. auf Technik und Schrittformen, Rhythmus, Taktgefühl, Haltung, Körperbeherrschung und die Art der Drehungen richten. Avi Jakobs ist bekannt als eine der Fabulous Five der Netflix-Serie "Queer Eye Germany". Bei ihr geht es vor allem um die "Magic Moments" und das gewisse Etwas.

Wer sind die Coaches? Die Promis müssen die Kunst des Rollschuhlaufens natürlich nicht alleine erlernen. Acht Rollkunstlauf-Profis sollen sie fit für ihre Auftritte in der Show machen. Alexander "Sascha" Plotnikov, Gina Pröbstl, Jo Quirin und Sekina Mandelartz sind oder waren im Rollshuhsport aktiv. Edd Hall, Lauren Mayer, Nigel Casey und Nivaldo Allves gehörten jahrelang zum Cast von "Starlight Express".

Wie läuft "Skating Fever" ab? Acht Teams mit jeweils zwei Prominenten treten gegeneinander an. Sie müssen aber nicht nur ihre erlernten Choreograpien zeigen, sondern auch verschiedene Challenges absolvieren, die mit in die Wertung einfließen. Jede der Shows hat ein eigenes Motto, das sich auch in der Auswahl der Musik und den Outfits widerspiegelt. Das Paar, das die wenigsten Punkte aus den Choreografien und Challenges bekommt, scheidet am Ende jeder Sendung aus. Über die Punkte entscheidet allein die Jury.