"Smeilingen": Alle Infos zur neuen ARD-Comedy-Serie mit Uwe Ochsenknecht

Hauptdarsteller der ZDF-Serie

Sebastian Ströbel über echte "Bergretter"-Karriere: "hätte den Mut und die Übersicht"

Seit 10 Jahren spielt Ströbel die Hauptrolle in der ZDF-Serie. Nun hat der Darsteller ein Buch veröffentlicht, in dem er auch von seinen Erfahrungen bei den Dreharbeiten erzählt. Im Interview mit der Agentur spot on news hat er unter anderem verraten, ob er selbst das Zeug zum echten Bergretter hätte.

