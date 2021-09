Sommerhaus der Stars 2021: Start der 6. Staffel im Oktober

Promi-Paare, die sich in Ekel-Spielen beweisen müssen und sich zoffen, wie die Kesselflicker: Dafür steht das "Sommerhaus der Stars". Auch 2021 wird es wieder eine Staffel geben. Mittlerweile sind erste Details durchgesickert. In diesem Jahr könnte die Show etwas anders aussehen ...

Reality-TV-Sendungen wie das "Sommerhaus" und "Promis unter Palmen" standen zuletzt zunehmend in der Kritik. Der Vorwurf: Zu viel Mobbing. Auch im "Sommerhaus der Stars" wurde 2020 fies gepöbelt. Ex-"Bachelor" Andrej Lange wurde angespuckt, Ex-"Bachelor"-Kandidatin Eva Benetatou und ihr Freund vom Rest des Cast links liegen gelassen, es fielen widerliche Schimpfwörter. Das ging vielen Zuschauern zu weit und selbst RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm kritisierte das Format des eigenen Senders. "Die Eskalation der Aggressivität und das unangenehme negative Gefühl, das in dieser Staffel steckt, hat uns persönlich auch betroffen gemacht", sagte er im November im Interview mit " Übermedien ".

Diesen Worten will RTL in der sechsten Staffel offenbar Taten folgen lassen. Wie die "Bild" berichtet, soll jeder, der andere anpöbelt, direkt rausfliegen. Es wird interessant, wie die Macher diese "strafbaren" Pöbeleien definieren werden, denn ohne etwas Zoff wäre das "Sommerhaus" schließlich nicht das "Sommerhaus".

Das Setting wird dagegen dasselbe wie schon im Vorjahr werden. Er wurde wieder auf dem Bauernhof in Bocholt gedreht, auf dem 2020 die "Sommerhaus"-Kandidaten abstiegen. In den Jahren zuvor stand das "Sommerhaus" in Portugal, wegen der Corona-Pandemie wurde der Dreh 2020 aber nach Deutschland verlegt und auch die neue Staffel wurde hierzulande produziert.

Starttermin im Oktober

Die Dreharbeiten haben im Juni begonnen, im Fernsehen wird aus dem "Sommerhaus" aber wieder ein "Herbsthaus". Starttermin für die TV-Ausstrahlung ist der 5. Oktober. Insgesamt umfasst die neue Staffel zwölf Folgen, die allesamt im Oktober ausgestrahlt werden, denn RTL erhöht die Schlagzahl. Das "Sommerhaus der Stars" läuft nun immer dienstags bis donnerstags um 20.15 Uhr. Am Dienstag gibt es immer eine XXL-Folge, die zwischendurch von "RTL direkt" unterbrochen wird. Am Mittwoch geht das "Sommerhaus" bis 22.15 Uhr und die Sendungen am Donnerstag laufen bis 21.15 Uhr, im Anschluss gibt es jeden Donnerstag einen Live-Talk mit Frauke Ludowig. Das Finale läuft am 28. Oktober.