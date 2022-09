Sommerhaus der Stars 2022: Wer wird nominiert? Wer fliegt raus?

Auch in diesem Jahr schickt RTL wieder prominente Paare ins "Sommerhaus der Stars". Dort müssen sie in Spielen beweisen, dass sie gut als Team funktionieren und außerdem auf engstem Raum ohne Luxus mit den anderen Paaren klarkommen. Im Folgenden finden Sie alle Informationen zur siebten Staffel der RTL-Show.

Im Mai gab RTL bekannt, wer in diesem Jahr die Paare sind, die sich ins "Sommerhaus der Stars" wagen. Durchaus ein mutiger Schritt, denn nicht für jeden ging die Teilnahme an dem Reality-Format gut aus. So erlebte Ex-"Bachelor" Andrej Mangold nach seiner Teilnahme 2020 einen erheblichen Karriere-Knick, später scheiterte auch seine Beziehung zu Jenny Lange. Mike Cees ramponierte sich seinen Ruf durch seinen "Sommerhaus"-Auftritt 2021 ebenfalls erheblich. Doch acht Promis und ihre Partner ließen sich auch in diesem Jahr überzeugen.

Das "Sommerhaus der Stars" – Folge für Folge Wer sorgt für Stunk, wer erspielt sich Nominierungsschutz und wer fliegt raus? Hier können Sie Folge für Folge nachlesen, was im "Sommerhaus" passiert.

Folge 6 (25. September): Im "Sommerhaus" fließen viele Tränen. Also sogar noch mehr als sonst. Die Beziehung zwischen Eric und Katha scheint endgültig nicht mehr zu kitten zu sein. Doch auch bei Bauer Patrick und seiner Freundin Antonia hängt der Haussegen schief. Derweil überlegt sich Mario Basler eine spannende Taktik, für die er sofort bei Fußballer-Kumpel Sascha Mölders wirbt. Wer am Ende davon profitiert, erfahren Sie am Sonntag bei RTL, vorab bei RTL+ oder hier in unserer Zusammenfassung.

Folge 5 (21. September): In der Exit-Challenge geht es zwischen Stephen und Katharina Dürr sowie Kader Loth und Ismet Atli um den Verbleib im "Sommerhaus". Wenig überraschend setzen sich die Dürrs durch. Nach der Entscheidung gibt es dann aber überraschend neue Bewohner zu begrüßen: Christina Grass und Marco Cerullo ziehen ein. Eric Sindermann versucht derweil, eine Revolution gegen Mario Basler anzuzetteln. Doch der Plan geht nach hinten los ... Lesen Sie hier unsere Zusammenfassung.

Folge 4 (18. September): Es steht wieder eine Nominierung an. Vorher wird aber noch ein bischen gespielt. Durch den ein oder anderen Nominierungsschutz werden die Karten noch einmal neu gemischt. Und natürlich wird auch gestritten, es wäre sonst ja nicht das "Sommerhaus der Stars". Eric Sindermann und Katharina Hambuechen gehen den anderen Paaren mit ihrer Achterbahnfahrt der Gefühle zunehmend auf die Nerven. Vor allem Kult-Kicker Sascha Mölders ist genervt. In der Nominierungsnacht wird ein Paar dann richtig abgewatscht. Stephan und Katharina Dürr bekommen alle Stimmen bis auf ihre eigene. Besiegelt ist ihr "Sommerhaus"-Abschied damit aber nicht. RTL ordnet eine Exit-Challenge an. Da die Dürrs Kader Loth und Ismet Atli nominiert haben, sind diese beiden in der nächsten Folge ihre Gegner. Lesen Sie hier unsere Zusammenfassung der Folge.

Folge 3 (14. September): Mit Marcel Dähne und Lisa Weinberger muss das erste Paar das "Sommerhaus" verlassen. Zum Abschied gibt's nochmal ordentlich Beef mit Mario Basler. In zwei Spielen können sich die Paare Nominierungsschutz erspielen. Dabei gibt es einen Favoritensieg und eine große Überraschung. Derweil spitzt sich die Beziehungskrise von Eric Sindermann und Katharina Hambuechen zu und Stephen Dürr beweist sein Schauspieltalent an der Kloschüssel. Lesen Sie hier unsere Zusammenfassung der Folge.

Folge 2 (11. September): Eric Sindermann und Katharina Hambuechen haben immer noch Zoff. Offenbar hat er, so erzählt es sie, sie gedrängt, bei der RTL-Show teilzunehmen. Zoff gibt es auch zwischen Mario Basler und Marcel Dähne. Der selbstbewusste YouTuber nervt den Ex-Kicker mit seiner großen Klappe und aufgedrehten Art. In zwei weiteren Spielen können sich die Paare vor einer Nominierung schüzten. Den Nominierungsschutz holen sich Eric und Katha sowie Stephen und Katharina Dürr. dann wird es ernst. Mario Basler kann seinen Spezi Stephen nicht wählen, also nominiert er den forschen YouTuber Marcel und Freundin Lisa. Ihm tun es fün weitere gleich, sodass sich das österreichische Pärchen als erstes verabschieden muss. Lesen Sie hier unsere Zusammenfassung der Folge.

Folge 1 (7. September): Die acht Paare ziehen ein – Mario Basler und seine Freundin Doris Büld machen den Anfang. Bevor das zweite Paar da ist, hat der Ex-Kicker schon gefühlt 27 Zigaretten-Pausen gemacht. Schnell stellt sich heraus: Harmonisch wird es auch in diesem Jahr nicht zugehen. Bevor sich die Konkurrenten zoffen, zoffen sich erst einmal die Paare untereinander. Das gilt vor allem für Reality-Star Eric Sindermann und seine Freundin Katharina Hambüchen. Die hat offenbar keine Lust darauf, von ihrem Patner vor laufenden Kameras blamiert zu werden. Patrick Romer und Antonia Hemmer ("Bauer sucht Frau") erspielen sich Nominierungsschutz. Eine "echte" Nominierung steht in Folge 1 noch nicht auf dem Programm, doch das Stimmungsbarometer bringt – wie der Name schon sagt – mächtig Stimmung rein. Stephen und Katharina Dürr bekommen vier von acht Stimmen. Ein kleiner Schock für die beiden. Lesen Sie hier unsere Zusammenfassung.

Wer sind die Teilnehmer-Paare 2022? Acht Paare sind dem Ruf von RTL gefolgt und wagen gemeinsam den Ausflug ins "Sommerhaus der Stars". Mit Mario Basler und Sascha Mölders sind gleich zwei (ehemalige) Fußball-Stars mit ihren jeweiligen Partnerinnen dabei. Reality-TV-Stars dürfte vor allem beim Namen Kader Loth das Herz aufgehen. Kader zieht mit Ehemann Ismet Atli ein.

Wann läuft das "Sommerhaus der Stars" bei RTL? Die neue Staffel startet am 7. September bei RTL und damit wieder früher als in den vergangenen beiden Jahren, als das "Sommerhaus" im TV zum "Herbsthaus" mutierte – im vergangenen Jahr ging es erst im Oktober los. Die Folgen werden immer mittwochs und sonntags ausgestrahlt. Bereits ein paar Tage vor der TV-Ausstrahlung sind die Episoden bei Streaming-Anbieter RTL+ zu sehen. Die zehnte und letzte Folge wird am 9. Oktober ausgestrahlt und bei RTL+ am 5. Oktober.

Die Sendetermine im Überblick: Folge 1: Mittwoch, 7.09.2022 bei RTL (ab 31.08.2022 bei RTL+)

Folge 2: Sonntag, 11.09.2022 bei RTL (ab 07.09.2022 bei RTL+)

Folge 3: Mittwoch, 14.09.2022 bei RTL (ab 11.09.2022 bei RTL+)

Folge 4: Sonntag, 18.09.2022 bei RTL (ab 14.09.2022 bei RTL+)

Folge 5: Mittwoch, 21.09.2022 bei RTL (ab 18.09.2022 bei RTL+)

Folge 6: Sonntag, 25.09.2022 bei RTL (ab bei 21.09.2022 RTL+)

Folge 7: Mittwoch, 28.09.2022 bei RTL (ab 25.09.2022 bei RTL+)

Folge 8: Sonntag, 2.10.2022 bei RTL (ab 28.09.2022 bei RTL+)

Folge 9: Mittwoch, 5.10.2022 bei RTL (ab 02.10.2022 bei RTL+)

Folge 10: Mittwoch, 9.10.2022 bei RTL (ab 05.10.2022 bei RTL+) Wo steht 2022 das "Sommerhaus"? Während die ersten Staffel noch in Portugal gedreht wurden, zogen die Paare zuletzt immer in ein Bauernhaus bei Bocholt. So auch in diesem Jahr. Erstmalig wurde der Drehort 2020 wegen der Corona-Pandemie von Portugal in den Ruhrpott verlegt.

Wer sind die bisherigen Gewinner? In der vergangenen Staffel setzte sich das schwule Pärchen Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt durch. Steinhöfel ist aus der RTL-Soap "Unter uns" bekannt. Die Premierenstaffel gewannen 2016 Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr damaliger Freund Rajab Hassan.

Alle Sieger-Paare im Überblick Erste Staffel (2016): Xenia Prinzessin von Sachsen und Freund Rajab Hassan

Zweite Staffel (2017): Nico Schwanz und Saskia Atzerodt

Dritte Staffel (2018): Uwe und Iris Abel

Vierte Staffel (2019): Elena Miras und Mike Heiter

Fünfte Staffel (2020): Andreas und Caro Robens

Sechste Staffel (2021): Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt Zusammen sind von den Gewinner-Paaren übrigens nur noch drei: die "Bauer sucht Frau"-Stars Uwe und Iris Abel, Andreas und Caro Robens ("Goodbye Deutschland") und Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt. Alle andere fielen wie viele weitere "Sommerhaus"-Teilnehmer dem "Sommerhaus-Fluch" zum Opfer.