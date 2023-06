"Sommerhaus der Stars" 2023: Krasse Spoiler: Darum trennen sich Aleks und Vanessa

Wer sind Aleks und Vanessa?

Aleks Petrovic wurde 1991 in Mülheim an der Ruhr geboren und ist ein Reality-TV-Darsteller und Fitnesscoach. Seinen ersten TV-Auftritt hatte er 2019 bei "Love Island". Bekannt wurde er besonders durch seine Teilnahme an der Show "Temptation Island VIP". Vanessa wurde 2000 geboren und ist ebenfalls eine Reality-TV-Schauspielerin. Ihr Vater stammt aus Nigeria, sie selbst wuchs in Berlin auf. Nachdem Vanessa einige Jahre im Kundesupport gearbeitet hatte, begann sie ihre Karriere als Influencerin. vor kurzem wurde bekanntgegeben, dass das Paar gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teilnehmen wird, wo sie gegen andere Paare um ein Preisgeld von 50.000€ in diversen Wettbewerben antreten müssen.