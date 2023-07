"Sommerhaus der Stars" 2023: Völlig gefühlskalt: Vanessa und Aleks provozieren, anstatt sich zu entschuldigen

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu kamen bei "Temptation Island" zusammen, als Aleks noch eine Freundin hatte. Auf Instagram provozieren die beiden nun und zeigen, dass sie ihren Fehler bis heute nicht eingesehen haben.

Wer sind Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu? Aleksandar Petrovic kommt aus Mülheim an der Ruhr und wurde 1991 geboren. Er ist Fitnesscoach, und wurde als Reality-TV-Darsteller bekannt. Das erste Mal trat er 2019 im TV auf, als er bei der Show "Love Island" mitmachte. Schlagzeilen machte er jedoch besonders durch seine berüchtigte Teilnahme an der Dating-Show "Temptation Island VIP". Hier lernte der Influencer Vanessa kennen. Sie wurde im Jahr 2000 geboren und nimmt ebenfalls regelmäßig an Reality-TV-Shows teil. Ihr Vater stammt aus Nigeria, sie selbst wurde in Berlin groß. Nach ihrer Arbeit im Kundensupport wurde sie zur Influencerin und hat mittlerweile über 146.000 Follower auf Instagram. Bei "Temptation Island VIP" machte sie sich an den vergebenen Aleks ran, der nicht lange zögerte und noch während der Dreharbeiten seine damalige Freundin, die mit ihm an der Show teilnahm mit Vanessa betrog. Schonlänger ist öffentlich, dass das Paar gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" 2023 teilnehmen wird. Hier treten sie gegen andere Paare um ein Preisgeld von 50.000€ an. Die Dreharbeiten der Sendung wurden im Mai abgeschlossen.

Darum ist der Insta-Post des Paares eine Provokation Immer wieder haben sich die beiden in der Vergangenheit zu den Geschehnissen bei "Temptation Island VIP" geäußert und sich immer wieder geweigert, zuzugeben, dass ihr Verhalten in der Show nicht in Ordnung war. In letzter Zeit war es dann wieder ruhiger um Aleks und Vanessa geworden. Auch aufgrund der Teilnahme des Paares beim "Sommerhaus der Stars" scheint die Beziehung nun jedoch wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt zu sein. Darum sah sich das Paar wieder gezwungen, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Doch anstatt endlich ihre Fehler einzugestehen, haben Aleks und Vanessa einfach ihr Statement aus dem Dezember angepinnt. Darin schieben die beiden alle Schuld von sich und werfen stattdessen den Produzenten der Show vor, Wut gegen das Paar geschürt sowie die Geschehnisse falsch dargestellt zu haben. Schon bei der Veröffentlichung kam das nicht gut an. "Fair wäre es die Show abzubrechen und sich außerhalb kennen zu lernen. Aber scheinbar musste Geld verdient werden und Verträge eingehalten. Also ist es alles nicht so fair und ehrlich!", kommentierte schon damals ein User bei Instagram, der mit dieser Anmerkung über 100 Likes sammelte. Obwohl es also nur gerecht wäre und auch das Bild des Paares in der Öffentlichkeit deutlich verbessern würde, scheint es nicht so, als würden Aleks und Vanessa bald zu ihren Fehlern stehen.

Wie steht es um die Beziehung des Paares? Das "Sommerhaus der Stars" 2023 Wie es tatsächlich um die Beziehung der Influencer steht und ob es hinter der Social-Media-Fassade vielleicht schon bröckelt, erfahren Zuschauer beim "Sommerhaus der Stars". Wann genau die Sendung veröffentlicht wird, behält RTL noch für sich. Die Dreharbeiten von "Das Sommerhaus der Stars" begannen jedoch schon am 15. Mai und sind bereits abgeschlossen. Da in den letzten Jahren der Release stets im September oder Oktober stattfand, scheint eine Veröffentlichung im Juli unwahrscheinlich. Vermutlich werden die neuen Folgen also entweder im August oder im September 2023 auf RTL ausgestrahlt. Möglicherweise werden die Episoden schon vorher bei RTL+ veröffentlicht.

