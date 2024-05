"Sommerhaus der Stars" 2024: Die ersten Paare stehen fest!

Die Bild hat Ex-Bachelor Oliver Sanne und Jil Rock als Kandidaten genannt. Im Jahr 2015 war Sanne in der RTL-Dating-Show zu sehen und war 2021 im Dschungelcamp. Nun will das Ehepaar die "Sommerhaus"-Prämie abstauben.

Das Reality-TV-Paar Sam Dylan & Rafi Rachek führt seit 2019 eine On-Off-Beziehung. Seit Januar 2024 sind die beiden nun zum dritten Mal zusammen – und führen laut eigener Aussage "eine ganz andere Art von Beziehung". Ob das wirklich stimmt, werden wir vermutlich bald herausfinden. Denn das für Insider-Infos bekannte Instagram-Profil "reality.shows.edits" hat das Paar als "Sommerhaus"-Kandidaten genannt. Laut Express ist an diesem Gerücht allerdings nichts dran.

Theresia Fischer (31) wurde als GNTM-Model bekannt und kam Ende 2022 mit dem 26 Jahre älteren Zahnarzt Stefan Kleiser zusammen. Anfang 2024 waren die beiden in den Medien, weil Theresia und Stefan sich beim Thema Kinder nicht einig waren: sie wollte, er nicht. Trotzdem präsentieren sie sich bis heute als glückliches Paar auf Instagram. Auch dieses Paar taucht in der Liste der "Sommerhaus"-Kandidaten vom Instagram-Profil "reality.shows.edits" auf.

Umut Tekin & Emma Fernlund

Umut Tekin lernte Emma Fernlund bei "Temptation Island VIP" 2023 kennen – auf zweifelhafte Weise. Denn Umut war eigentlich mit seiner Freundin Jana-Maria Herz in der Sendung und verfiel während der Sendung dem Charme der Verführerin Emma. Seit fast einem Jahr sind die beiden nun schon zusammen, zuletzt ließ Umut in seiner Heimat alles stehen und liegen und zog zu seiner Partnerin nach Hamburg. Auch dieses Paar taucht in der Liste der "Sommerhaus"-Kandidaten vom Instagram-Profil "reality.shows.edits" auf.