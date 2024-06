"Sommerhaus der Stars" 2024: RTL bestätigt Security-Einsatz!

Die Dreharbeiten für „Das Sommerhaus der Stars“ sind gerade abgeschlossen, schon sickert der erste Zoff an die Öffentlichkeit. RTL bestätigte nun gegenüber Bild einen Security-Einsatz. Was war da los? Wir haben alle Infos.

„Das Sommerhaus der Stars“ hatte in der Vergangenheit schon hohes Konfliktpotenzial. Doch in diesem Jahr soll es noch schlimmer sein. Die Dreharbeiten sind gerade abgeschlossen und die Kandidaten melden sich bei ihren Fans auf Instagram zurück – nach dreiwöchiger Social Media Pause. Und dann das: Im Sommerhaus kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Erneut musste die Produktion eingreifen. Bereits im vergangenen Jahr stand „Das Sommerhaus der Stars“ 2023 in den Schlagzeilen: Zwei Paare wurden ausgeschlossen, noch lange vor dem offiziellen Ausstrahlungstermin. Was war passiert? Damals kam es zu einem handfesten Streit zwischen dem Verlobten von Internet-Star Walentina Doronina, Can Kaplan und Reality-Star Gigi Birofio. Die Produktion musste eingreifen, weil Birofio bei einer Ohrfeige auch versehentlich Doronina traf. Der zweitplatzierte von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2023 entschuldigte sich aber öffentlich und bedauerte sein Auftreten gegenüber RTL: „Ich wollte sie auf keinen Fall treffen. Das war null meine Absicht. Auch wenn es aus Versehen war, tut es mir von ganzem Herzen leid.“ Danach sprach er direkt zu Can Kaplan und sagte: „Ich wurde zuerst handgreiflich, deshalb ist es meine Schuld“.

Staffel 9 krasser denn je Krasse Szenen, die bereits im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgten. Doch in diesem Jahr soll alles noch schlimmer sein, wie Rafi Rachek auf Instagram nach den Dreharbeiten der aktuellen Staffel preisgab: „Wir sind wieder in der Freiheit. Ich bin so froh, dass es in jedem Format Securitys gibt, denn es gibt so viele kranke Menschen, die unberechenbar sind“. Sein Partner Sam Dylan bestätigte dies: „Was in Bocholt passiert ist, das gab es so noch nie“. Also auch 2024 kam es wieder zu einem Security-Einsatz.

Ist Umut Tekin ausgeflippt? RTL bestätigt den Einsatz von Sicherheitspersonal nun gegenüber Bild: „Es gab eine Auseinandersetzung im Sommerhaus, zu der vorsorglich Security hinzugezogen wurde. Die Angelegenheit konnte geklärt werden. Alles dazu wird es in der kommenden Staffel vom ´Sommerhaus der Stars´ zu sehen geben“. Aus Insider Kreisen will Bild erfahren haben, dass Ex-Bachelorette Kandidat Umut Tekin gleich auf zwei Kandidaten losgegangen sein soll. Laut Bild Informationen handelt es sich dabei um Rachi Rachek und Gloria Glumac. Glorias Freund soll am Ende eine große Eskalation verhindert haben.

Auch andere Stars melden sich zu Wort Gloria Glumanc zeigte sich nach den Dreharbeiten schockiert, sprach auf Instagram davon, einem Irrenhaus entkommen zu sein: „Wir waren im Irren-, Psycho-, Sommerhaus“, schrieb sie am 4. Juni auf ihrem Account. Was genau passiert, erfahren wir wohl erst, wenn die aktuellen Folgen ausgestrahlt werden. Bisher wurde offiziell noch kein Startdatum bekanntgegeben, orientiert man sich aber an zurückliegenden Staffeln, ist mit einer Ausstrahlung im September oder Oktober zu rechnen. Ex GZSZ-Star Raul Richter macht es auf Instagram vorab schon einmal spannend: „Ob es ein entspannter Sommerurlaub oder doch ein Aufenthalt im Irrenhaus war – erfahrt ihr im Spätsommer bei der Ausstrahlung“. Nach der Vorberichterstattung kann von einem gemütlichen Gruppenkuscheln wohl nicht ausgegangen werden. Es bleibt spannend…