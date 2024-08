"Sommerhaus der Stars" 2024: RTL verkündet offizielles Startdatum!

Acht Promipaare müssen für zwei Wochen ein gemeinsames Haus bewohnen. Hier müssen sie auf engem Raum miteinander auskommen. Dabei wird einigen Kandidaten im Laufe der Show deutlich besser gehen als anderen, denn die Zimmer weisen deutliche Unterschiede im Komfort auf. Nun müssen die Paare gegeneinander in Spielen antreten, um ein Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen. Natürlich kommt es im Laufe der Sendung zu Chaos. Paare streiten untereinander, während sie versuchen, im harten Konkurrenzkampf gegen die anderen Pärchen durchzuhalten.

Die Dreharbeiten für „Das Sommerhaus der Stars“ sind gerade abgeschlossen, schon sickert der erste Zoff an die Öffentlichkeit. RTL bestätigte nun gegenüber Bild einen Security-Einsatz. Was war da los? Wir haben alle Infos.

Lange hatten Fans gehofft, dass Rapper Bushido auf der Liste der Teilnehmer stehen könnte. Denn der Musiker hatte in der Vergangenheit immer wieder zugegeben, gerne im "Sommerhaus" antreten zu wollen. Seine Frau war allerdings dagegen - und konnte sich anscheinend durchsetzen.

Viele Fans hofften außerdem auf ein weiteres Paar: Kim Virginia Hartung und Twenty4Tim lernten sich im Dschungel kennen und sind mittlerweile in einer Beziehung. Leider werden die beiden trotzdem nicht im "Sommerhaus" zu sehen sein.

An diesem Mittwoch morgen hat RTL das offzielle Startdatum verkündet. "Das Sommerhaus der Stars" wird ab dem 17. September auf RTL zu sehen sein und wie gewohnt schon 7 Tage vorher, ab dem 10. September, auf RTL+ verfügbar sein. Danach wird jede Woche eine neue Folge ausgestrahlt.

Was geschah nach der RTL-Show?

Drehort

Seit der Corona-Pandemie fand das "Sommerhaus der Stars" jedes Jahr in Bocholt auf dem Bauernhof Barlo statt – so auch in diesem Jahr. Die Dreharbeiten sind mittlerweile schon abgeschlossen.