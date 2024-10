"Sommerhaus der Stars": Abbruch nach verbaler Entgleisung?

Sam Dylans (33) Partner Rafi Rachek (34) kommt in Folge sieben vom "Sommerhaus der Stars" nicht ganz so gut weg. Das könnte unter anderem an seiner Wasser-Attacke gegen Kontrahent Umut Tekin (27) liegen. Der hatte ihn bei der vergangenen Nominierung als Chihuahua betitelt und ihm ein paar "Leckerlies" vor die Füße geworfen.

Die Entschuldigung, die Rafi Stefan anbot, nahm der ehemalige Zahnarzt zwar zuerst an, doch die verbale Attacke nagte an dem 57-Jährigen. Am nächsten Morgen stellte Stefan Rafi gegenüber klar: "Die Anzeige im zivilrechtlichen Sinne wirst du sowieso kriegen, dazu stehe ich. Ich an deiner Stelle würde das ‚Sommerhaus‘ verlassen, aber für mich ist jetzt da ein klarer Cut!" Droht nun etwa ein Abbruch inklusive freiwilligem Auszug? So weit wollte es Rafi dann doch nicht kommen lassen. "Ok", entgegnete der 34-Jährige geschockt und rief dann Sam zu sich: "Sam komm her, ich will das Sommerhaus verlassen - nicht!"