"Sommerhaus der Stars": Alle Infos zu den Paaren der neuen Staffel

Das Warten hat bald ein Ende: Die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" erscheint am 19. September 2023 bei RTL. Hier erfahren Sie alles über die acht Paare, die ihre Beziehung für das Preisgeld auf eine harte Probe stellen.

Die Sendung Acht Promipaare müssen für zwei Wochen ein gemeinsames Haus bewohnen. Hier müssen Sie auf engem Raum miteinander auskommen. Dabei wird einigen Kandidaten im Laufe der Show deutlich besser gehen als anderen, den die Zimmer weisen deutliche Unterschiede im Komfort auf. Nun müssen die Paare gegeneinander in Spielen antreten, um ein Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen. Natürlich kommt es im Laufe der Sendung zu Chaos. Paare streiten untereinander, während sie versuchen, im harten Konkurrenzkampf gegen die anderen Pärchen durchzuhalten.

Die Teilnehmer Im Folgenden stellen wir Ihnen die acht Paare aus der achten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" vor.

Schauspielerpaar Eric und Edith Stehfest Eric und Edith sind nicht einfach nur ein Paar: Wie der gemeinsame Name vermuten lässt, sind die beiden ein Ehepaar. Seit 2015 sind sie verheiratet und seitdem ein Herz und eine Seele. Eric ist Schauspieler und spielte bis 2019 in der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit. Er belegte 2014 den vierten Platz bei Let's Dance. In seinem eigenen Buch, das er 2017 veröffentlichte, gibt Eric zu, mehrere Jahre lang von Crystal Meth abhängig gewesen zu sein. Außerdem belegte er 2022 den zweiten Platz beim Dschungelcamp. Seine Frau Edith ist Musikerin.

Reality-Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz Das Paar hat sich während einer Reality-Show kennengelernt. Bei "Are You The One – Reality Stars In Love" funkte es zwischen den beiden. Doch zunächst sah es so aus, als würde sich keine Beziehung entwickeln. Erst nachdem die Dreharbeiten vorbei waren, kamen Maurice und Ricarda schließlich zusammen. "Ricarda war diejenige, die nie aufgegeben hat und mich immer zurückwollte", sagte Maurice in einem Interview. In ihrer Beziehung ist das Paar nach eigenen Aussagen rundum glücklich. Ob sich das im Sommerhaus der Stars ändern wird?

Unternehmerin Claudia Obert und Max Suhr Bei diesem Pärchen fällt eines direkt ins Auge: Der Altersunterschied. Trash-Ikone Claudia Obert ist 61 Jahre alt, ihr Partner Max Suhr ist Unternehmer und ganze 37 Jahre jünger. Dafür erntete das Paar Häme und Vorwürfe: Ob Max nur wegen des Geldes mit Claudia zusammen sei, fragten sich zahlreiche Nutzer auf Social Media. Mittlerweile ist die Beziehung der beiden gefestigt: Noch in diesem Jahr wollen Claudia und Max heiraten.

Wie die Eltern von Max Suhr auf die skurrile Beziehung ihres Sohnes reagierten, verriet der 25-Jährige im Interview. Hier finden Sie den Artikel.

Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu Auch dieses Paar lernte sich bei einer Reality-Show kennen. Bei "Temptation Island VIP" knisterte es zwischen den Aleksandar und Vanessa. Er war zu diesem Zeitpunkt vergeben, sie war als Verführerin in der Show. Anscheinend wusste Vanessa, was sie tat: Noch während der Show trennte Aleks sich von seiner damaligen Freundin und begann seine Beziehung mit Vanessa. Die Fans waren nachvollziehbarerweise wenig begeistert. Nachdem Aleks also bewiesen hat, dass er bereit ist, seine Partnerinnen kurzfristig zu wechseln, bleibt die Frage offen, ob die Bindung von Aleks und Vanessa stark genug ist, um diese Herausforderung zu meistern.

TV-Persönlichkeit Walentina Doronina und Can Kaplan Walentina ist nicht ohne Grund ein bekanntes Gesicht im deutschen Reality-Fernsehen. Sie ist dafür bekannt, Konfrontationen zu suchen. Ihr erster Auftritt war 2020 bei "Ex On The Beach", seitdem war sie in sechs unterschiedlichen Shows zu sehen. Ihr Partner Can ist ein Unternehmer aus Essen und seit Ende letzten Jahres mit Walentina zusammen. Ob die junge Beziehung "Das Sommerhaus der Stars" überleben wird, bleibt abzuwarten.

Partyschlagersänger Tim Toupet und Carina Crone Tim und Carina sind beide Ballermann-Performer und noch nicht besonders lange ein Paar. Erst seit fünf Monaten ist ihre Bindung offiziell. Auch deshalb wurden schnell Vorwürfe gegen Tim und Carina laut. Ihnen wird vorgeworfen, die Beziehung fingiert zu haben, um Geld und Aufmerksamkeit im Sommerhaus der Stars abgreifen zu können. Ob der Vorwurf gerechtfertigt ist, wird sich spätestens während den Folgen der achten Staffel zeigen.

Dschungelkönig-Exfrau Justine Dippl und Arben Zekic Die schöne Justine war lange als Model tätig und wurde sogar zur Miss Norddeutschland gewählt. So wurde DSDS-Star und Dschungelkönig Joey Heindle auf sie aufmerksam und die beiden wurden ein Paar. Doch die Beziehung ging in die Brüche und Justine fand einen neuen Mann. Arben Zekic und sie vermutlich seit 2021 zusammen und bekamen gleich ein Jahr später eine gemeinsame Tochter. Die Bindung des Paares sollte also stark sein. Doch ist sie auch stark genug für diese Herausforderung?