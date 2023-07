„Sommerhaus der Stars“: Aufgeflogen! Dieses Paar zieht nachträglich in die Promi-WG ein

Die Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ sorgt in diesem Jahr schon vor dem Start für jede Menge Spekulationen. Nachdem die acht Promi-Paare 2023 feststanden, wurde berichtet, dass eins der Paare das TV-Format vorzeitig verlassen musste: Claudia Obert (61) und ihr 24-jähriger Freund Max Suhr. Und noch ein weiteres Paar soll nicht viel Zeit gehabt haben, es sich in der Villa gemütlich zu machen: die 23-jährige Walentina Doronina und ihr Partner Can Kaplan.

Wie die „Sommerhaus“-Fans wissen, rücken im Lauf der Staffel immer ein bis zwei weitere Paare in die WG in Bocholt nach. Einige Fans behaupten sogar, sie wüssten, wer das ist. Um eines der Paare ist es im Internet nämlich auffällig ruhig geworden. Es handelt sich dabei um den 30-jährigen Serkan Yavuz und seine ein Jahr jüngere Freundin Samira Klampfl.

Einer der Fans scheint sogar auf einer ganz heißen Spur zu sein. Denn er behauptet, das Paar in Bocholt mit einem Kamerateam und Koffern gesehen zu haben. Dieser Fakt, wenn es denn einer ist, macht das Nachrücken von Serkan Yavuz und Freundin Samira Klampfl tatsächlich mehr als wahrscheinlich. Gerade ist Serkan Yavuz noch bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Ob er wirklich mit seiner Freundin Samira Klampfl in die Trash-Show nachrückt, sehen die Zuschauer in ein paar Wochen. Ein genauer Starttermin wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Wir dürfen also weiterhin gespannt bleiben.