"Sommerhaus der Stars": Bald geht es los! Alle Infos zum Staffelstart

Kaum sind die Promis nach den Dreharbeiten wieder zurück in ihren Alltag gekehrt, kommen auch schon die ersten Infos ans Licht. Klar ist, dass es zu einem Security-Einsatz kam, nachdem eine Situation in der Promi-WG eskaliert ist. Zudem haben Sam Dylan und Rafi Rachek berichtet, dass der bekannte "Sommerhaus"-Fluch wieder zugeschlagen haben soll, denn mindestens ein Pärchen soll sich während der Sendung trennen.

Die Dreharbeiten für „Das Sommerhaus der Stars“ sind gerade abgeschlossen, schon sickert der erste Zoff an die Öffentlichkeit. RTL bestätigte nun gegenüber Bild einen Security-Einsatz. Was war da los? Wir haben alle Infos.

Sendetermin vom "Sommerhaus der Stars" 2024

Wie bereits im vergangenen Jahr gab RTL am 15. Mai die neuen Promis der kommenden Staffel bekannt. Für gewöhnlich erfolgt die Ausstrahlung vom "Sommerhaus" im Herbst. Die Folgen werden entweder an einem Dienstag oder an einem Mittwoch um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Sollte der Sender sich an den Zeitplan des letzten Jahres halten, ist mit einem Sendetermin am 18. September 2024 zu rechnen.