"Sommerhaus der Stars": Claudia Obert und Max Suhr laut Wahrsagerin von ihrer Beziehung "gelangweilt"

Langweile im Paradies?

Doch die frohen Gefühle könnten nun der Langweile weichen. Das lässt jedenfalls eine neue Folge der VOX-Show "Wo die Liebe hinfällt" vermuten, die sich um Claudia Obert und Max Suhr dreht. In der besagten Episode besucht das Pärchen eine erfahrene Wahrsagerin in Hamburg, die den beiden mithilfe von Tarot-Karten einen Blick in ihre Zukunft erlaubt. "Sie sind beide ganz euphorisch", sagt die Hellseherin nach einem Blick auf die Karten und löst damit einen Moment der Küsse und Zärtlichkeiten zwischen dem Paar aus. Schon im Juli soll damit nach ihrer Aussage schon Schluss sein. "Wenn der Alltag kommt, dann kann es langweiliger werden", prophezeit sie. Claudia Obert reagiert wie gewohnt schlagfertig: "Dann muss ich im Juli also noch eine Schippe drauflegen".