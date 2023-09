"Sommerhaus der Stars": Claudia Obert und Walentina Doronina erobern neue Reality-Show

Am 19. September 2023 startet das "Sommerhaus der Stars" bei RTL. Doch wer nicht genug bekommen kann von Claudia Obert (61) und Walentina Doronina (23) kann sich schon auf ein weiteres Reality-TV-Abenteuer freuen. Das neue Format "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" startet ein Tag zuvor bei RTLZWEI.

Promis, Pöbeln und Prollen: Während es im "Sommerhaus der Stars" zu vielen Tumulten und Skandalen kommt, liegt der Schwerpunkt der neuen Sendung "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" auf das "Leben der Prominenten an den angesagtesten Plätzen der Welt". Es soll vor allem um das echte Leben gehen und die Stars ganz hautnah zeigen. Die Kamera ist immer dabei, ob im wilden Nachtleben oder im Alltag. Natürlich darf dann Skandalnudel und Unternehmerin Claudia Obert bei dem Format nicht fehlen.

Claudia Obert und Walentina Doronina auf der Berliner Fashion-Week

Claudia Obert zieht mit ihrem Freund Max Suhr (25) in das diesjährige "Sommerhaus der Stars" ein und sorgte bereits vorab für zahlreiche Schlagzeilen. Auch Walentina Doronina und ihr Partner Can Kaplan berichteten von heftigen Szenen während der Dreharbeiten für das Format. Doch nun haben sich Claudia Obert und Walentina Doronina dennoch zusammengetan um das nächste Reality-TV-Abenteuer anzugehen. Für "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" werden die zwei mit Can Kaplan unter anderem die Berliner Fashion-Week unsicher machen. Ob das Vorhaben wieder ausarten wird?