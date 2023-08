"Sommerhaus der Stars": Deshalb ist die Beziehung von Aleks und Vanessa zum Scheitern verurteilt

Seit mittlerweile einem Jahr sind Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu zusammen. Wir verraten, warum die umstrittene Beziehung wahrscheinlich ohnehin bald vorbei sein wird.

Wer sind Aleks und Vanessa? Aleks Petrovic wurde 1991 in Mülheim an der Ruhr geboren und ist ein Reality-TV-Darsteller und Fitnesscoach. Seinen ersten TV-Auftritt hatte er 2019 bei "Love Island". Bekannt wurde er besonders durch seine Teilnahme an der Show "Temptation Island VIP". Vanessa wurde 2000 geboren und ist ebenfalls eine Reality-TV-Schauspielerin. Ihr Vater stammt aus Nigeria, sie selbst wuchs in Berlin auf. Nachdem Vanessa einige Jahre im Kundesupport gearbeitet hatte, begann sie ihre Karriere als Influencerin. vor kurzem wurde bekanntgegeben, dass das Paar gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teilnehmen wird, wo sie gegen andere Paare um ein Preisgeld von 50.000€ in diversen Wettbewerben antreten müssen.

Darum wird die Beziehung zerbrechen Um zu verstehen, warum die Beziehung der beiden das Sommerhaus wahrscheinlich nicht überstehen wird, muss man wissen, wie beiden sich kennengelernt haben. 2022 nahm Aleks mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou an "Temptation Island VIP" teil. Anfangs schienen die beiden noch überzeugt davon zu sein, dass ihre Teilnahme die Beziehung stärken würde. Doch dann lernte Aleks die Verführerin Vanessa Nwattu kennen und hatte anscheinend keine Zeit zu verlieren. Noch während der Dreharbeiten machte er kurzerhand Schluss mit seiner langjährigen Freundin Christina und kam mit Vanessa zusammen: loyal und treu geht anders. Das fanden auch die Zuschauer nicht gut: Aleks und Vanessa wurden für ihre Beziehung scharf kritisiert. Insgesamt ist also davon auszugehen, dass Aleks dazu bereit ist, seine Partnerinnen schnell zu wechseln.

Außerdem besteht zwischen dem Paar ein beträchtlicher Altersunterschied. Während Vanessa zu Beginn der Beziehung 22 Jahre alt war, war Aleks schon 31. Neun Jahre trennt das Paar also insgesamt. Auch wenn das natürlich keine Garantie für ein Ende der Beziehung ist, können große Unterschiede im Alter auf ein Ungleichgewicht in der Beziehung hindeuten. Außerdem zog Vanessa direkt nach Ende der Dreharbeiten, also wenige Wochen, nachdem die beiden sich kennengelernt hatten, bei Aleks ein. Viel zu früh, meinen viele. All der Druck, der sich durch die vielen Differenzen aufgebaut hat, könnte in den extremen Stresssituationen im "Sommerhaus der Stars" noch verstärkt werden und die Beziehung noch weiter belasten.

Ausstrahlung Das genaue Datum der Veröffentlichung hat RTL bisher noch nicht verraten. Die Dreharbeiten der achten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" begannen am 15. Mai und sind abgeschlossen. Da in den letzten Jahren der Release stets auf September oder Oktober fiel, scheint eine Veröffentlichung im August unwahrscheinlich. Vermutlich wird die neue Staffel also im September dieses Jahres auf RTL erscheinen.