Sommerhaus der Stars: Hat Claudia Obert Angst davor, Max Suhr zu verlieren?

Die glückliche Fassade

Claudia Obert und Max Suhr setzen sich bekanntlich gern in Szene. Auf ihren Instagram-Accounts präsentieren sich die beiden liebend gern als glückliches Paar auf großen Feiern und vor malerischen Landschaften. Claudia Obert gilt zudem als besonders angriffslustig. Immer wieder legt sie sich mit anderen Prominenten an. Noch vor kurzem zog sie in einem prisma-Interview über ihre Konkurrenten im "Sommerhaus der Stars" her.