"Sommerhaus der Stars": Neue Regel schockt Promis: "Die können mich am Arsch lecken!"

In der neunten Staffel "Das Sommerhaus der Stars" will der Kölner Sender ein paar Dinge anders machen, als in den Jahren zuvor. Selbstverständlich muss nicht auf krawallgebürstete Promis verzichtet werden. Dafür gibt es aber neue Regeln für die prominenten WG-Bewohner. Während im "Dschungelcamp" die Teilnehmer ekelhafte Teile von Tieren essen mussten, wird das im "Sommerhaus der Stars" definitiv nicht der Fall sein. Wie RTL nun mitteilte, sollen die Stars "auf Entzug" gesetzt werden. Das heißt: keine Fleisch- und Wurstwaren, sondern rein vegetarische Kost. Das sorgt für Empörung bei einigen Reality-Stars.

Aufstand im "Sommerhaus der Stars"

„Vegan? Die können mich am Arsch lecken! Wenn es beim Essen kein Fleisch gibt, fehlt mir etwas und beim Sex ist das auch so. Beim veganen Sex fehlt etwas!“, regt sich Sam Dylan über die neuen Regeln auf. Auch bei Gloria Glumac kommt die Ernährungsumstellung nicht gut an: „Ich esse fast jeden Tag Fleisch. Ich will keine Kohlenhydrate essen, mein Körper schreit nach Fleisch“. Raúl Richter sieht gar seine Freiheit bedroht: „Ich bin ein selbstbestimmter, freier Mensch, so wurde ich erzogen und so will ich auch leben. Ich brauche Fleisch und ich möchte ungern bevormundet werden, was mein Essen angeht!“. Doch es gibt auch Promis, die sich über die Veränderung freuen. Ex-GNTM-Model Theresa Fischer ist bereits Veganerin.