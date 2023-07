"Sommerhaus der Stars": Promi-Paar wird wegen krasser Aktion aus Show geworfen

Dass bei den teilnehmenden Promis vom "Sommerhaus der Stars" irgendwann die Nerven in der Show blank liegen, ist durch die vorherigen Staffeln bekannt. Doch dieses Mal soll das Maß überschritten worden sein. "Es wird, wie gesagt, die krasseste Staffel ever", kündigte Walentina Doronina im Vorfeld an, die mit ihrem Partner Can Kaplan in die Promi-WG eingezogen ist. Damit scheint das Reality-TV-Sternchen recht zu haben. Wie ein Insider auf der Instagram-Seite instacringe.tv verriet, soll es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Aleks Petrovic und dem angeblichen Nachrücker Gigi Birofio gekommen sein. Gigi und seine Partnerin hätten daraufhin das "Sommerhaus" verlassen müssen. Als Ersatz seien „Kampf der Realitystars“-Gewinner Serkan Yavuz und Samira Klampfl nachgerückt, wie TZ berichtet. Weitere Insider bestätigten, dass es so abgelaufen ist. So soll Can Kaplan seinem Umfeld bereits berichtet haben, dass es zu einer gewalttätigen Aktion eines Pärchens gekommen sei.