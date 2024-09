"Sommerhaus der Stars" öffnen ihre Koffer: "Ist noch irgendwas Illegales da drin?"

Die Dreharbeiten von "Das Sommerhaus der Stars" sind bereits vor ein paar Wochen zu Ende gegangen. Was alles in der Krawall-WG passiert ist, zeigt sich dann ab dem 17. September bei RTL (und schon ab dem 10. September bei RTL+). Dabei müssen sich die Promis an einige Regeln halten, die der Sender aufgestellt hat. Diese mussten die Stars auch beim Kofferpacken beachten, denn nicht alles darf in das "Sommerhaus" mitgenommen werden. Manche Reality-Stars halten sich an die Bedingungen, andere versuchen diese zu umgehen. Doch wer hat was im Gepäck? Auf Instagram haben die Reality-Stars einen Einblick in ihre Koffer gewährt.