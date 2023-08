"Sommerhaus der Stars" und andere Krawall-Formate: Das waren die krassesten TV-Rauswürfe aller Zeiten!

Dramen, Eskalationen und krawallige Promis - das ist der Stoff, aus dem unterhaltsame Reality-TV-Formate entstehen. Doch es gab bereits einige Shows, in denen die Kandidaten zu weit gegangen sind. Der Sender oder andere Teilnehmer mussten eingreifen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Am Schluss blieb den TV-Formaten wie "Kampf der Realitystars", "Die Burg" oder "Sommerhaus der Stars" nur ein Mittel: der Rauswurf. Im Folgenden gibt es die krassesten Rausschmisse in der Reality-TV-Geschichte Deutschlands.

Ekel-Aktion von Frédéric Prinz von Anhalt 2005 nahm Frédéric Prinz von Anhalt an der ProSieben-Show "Die Burg" teil. Der pöbelnde Prinz ließ kaum eine Möglichkeit aus um zu provozieren. Besonders "Burg"-Kandidatin Kader Loth wurde zur Zielscheibe seines unverschämten Verhaltens. Der Höhepunkt des Dramas kam mit einer Ekel-Aktion. Frédéric Prinz von Anhalt und ein weiterer "Burg"-Teilnehmer urinierten in de Badewanne von Kader Loth. Doch erst nach einer Essensschlacht, zog ProSieben die Reißleine. Dabei verletzten sich sowohl Kader Loht, als auch der Pipi-Prinz. Der Sender schmiss Frédéric Prinz von Anhalt aus der Show. Den nachfolgenden Rechtsstreit gegen Kader Loth gewann Frédéric Prinz von Anhalt allerdings. Die "Burg" hat bei ProSieben einen längeren Eindruck hinterlassen. Die Einschaltquoten waren, trotz der Eskalation, unter dem üblichen Durchschnitt. Auch die unvorhergesehenen Auseinandersetzungen bei der "Burg" führten dazu, dass ProSieben für eine längere Zeit die Finger von solchen Formaten ließ.

Zuschauer forderten Rausschmiss von Marcus Prinz von Anhalt Wie der Adoptivvater, so der Sohn... Marcus Prinz von Anhalt, der adoptierte Sohn von Prinz Frédéric, pöbelte in der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" 2021. Der Bordellbetreiber startete direkt mit homophoben Aussagen, Unverschämtheiten und äußerte sich abfällig über die Figur andere Kandidaten. Obwohl die Zuschauer den Rausschmiss von Marcus Prinz von Anhalt forderten, wollte der Sender ihren Kandidaten noch nicht so schnell loswerden. Doch die anderen "Promis unter Palmen"-Teilnehmer reichte es mit dem Prinzen und sie wählten ihn als Erstes aus der Show.

Andrej Mangold fliegt durch Trick der Produzenten aus TV-Show Bei Andrej Mangold und seiner Freundin Jennifer Lange hätte alles so schön sein können. 2020 zogen die beiden in das "Sommerhaus der Stars". Ein Jahr zuvor lernte sich das Paar in der RTL-Show "Der Bachelor" kennen. Doch im "Sommerhaus" änderte sich schnell das Bild von Andrej Mangold. Ebenfalls Kandidatin in der Sendung war Eva Benetatou, die den zweiten Platz bei "Der Bachelor" belegte und zur Zielscheibe des Pärchens wurde. Es folgten Beleidigungen, Manipulationen und Mobbing-Attacken gegen Eva Benetatou und ihrem damaligen Partner Chris Broy. Um das Verhalten zu stoppen und Andrej Mangold und seine Freundin loszuwerden, wendeten die Produzenten einen Trick an. Ohne ein Voting der anderen Kandidaten, durften Eva und Chris ein Paar aus dem Haus rauswählen. Selbstverständlich schmissen sie bei der Gelegenheit Andrej Mangold und Jennifer Lange aus der Show.

Edona James mit heftigen Drohungen Es waren unter anderem verbale Entgleisungen, die dazu führten, dass Edona James 2016 "Promi Big Brother" verlassen musste. Das Erotikmodel legte sich mit den anderen Teilnehmern an und erklärte zu einer Mitbewohnerin, sie würde "dort unten verrecken". Als dann auch noch ein heftiger Streit mit Prinz Marcus aufkam, wurde es dem Sender zu heiß und Edona James wurde offiziell wegen mehrerer Regelverstöße aus der Sendung geworfen.