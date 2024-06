Sophia Thiel spricht offen über ihren Rückfall nach 'Let's Dance'

Ihr Zusammenbruch sei "längst nicht so schlimm wie 2019" gewesen, stellte die Influencerin klar. "Mir ist bewusst, dass man eine Essstörung nie ganz loswird. Inzwischen merke ich besser, wenn mich etwas triggert, und ich habe Routinen entwickelt, damit umzugehen." Dies funktioniere "nicht immer blendend", aber sie sei "nicht annähernd" so am Boden wie vor einigen Jahren. Nach ihrem "Let's Dance"-Aus habe Thiel ihre Therapeutin kontaktiert und sich wieder in Behandlung begeben. "Es ist ein Prozess, ich lerne immer noch viel über mich selbst und meine Muster."