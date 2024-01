"Squid Game": Netflix startet 2024 die zweite Staffel

Weitere Fortsetzungen 2024

Nicht nur als Quelle unzähliger Internet-Memes und Halloween-Kostüme sorgte "Squid Game" 2021 für Furore. Die schwarzhumorige, schonungslose Sozial-Satire um einen nihilistischen Wettkampf mit tödlichen Konsequenzen bescherte Netflix weltweit Rekord-Abrufzahlen. Nun wurde bekannt, dass die lang erwartete Fortsetzung noch in diesem Jahr starten soll: Netflix kündigte die zweite Staffel der koreanischen Dramaserie von Schöpfer Hwang Dong-hyuk in einem Brief an die Aktionäre am Dienstag an.