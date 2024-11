Stefan Raab begeistert über riesigen ESC-Bewerberansturm

Da kann wohl von einem Stefan-Raab-Effekt gesprochen werden: Satte 3.281 Bewerbungen sind für den deutschen ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" eingegangen – so viele wie seit 2010 nicht mehr. Das hat der NDR in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Der sonst als bodenständig bekannte Florian Silbereisen geriet auf einem Weihnachtsmarkt in die Schlagzeilen. Der Schlagerstar randalierte in der Passauer Altstadt so stark, dass die Polizei einschreiten musste. Ein Vorfall, der ihm heute sehr peinlich ist.

Die Bewerbungsfrist für den deutschen ESC-Vorentscheid ist am Donnerstag, 28. November, abgelaufen. Nun heißt es für Stefan Raab & Co. sich durch die enorme Anzahl an Songs zu hören, um die besten Bands und Solokünstler für die drei Primetime-Live-Shows am 14., 15. und 22. Februar bei RTL zu ermitteln.