Stefan Raab mit umstrittenen Auftritt: Zuschauer reagieren: "Zum Fremdschämen"

Zu VIVA- und ProSieben-Zeiten war Stefan Raab für seine Anarcho-Aktionen vor laufender Kamera berühmt und berüchtigt. Am Mittwoch übte sich der inzwischen 58-jährige TV-Rückkehrer in der alten Rolle – und "crashte" Live-Sendungen seines neuen Arbeitgebers RTL. So witzig, wie Raab seine Auftritte offenkundig selbst fand, kamen sie aber längst nicht bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern an. Bei X und Instagram waren die Reaktionen überwiegend verheerend.