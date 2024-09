Stefan Raab verliert gegen Halmich und verkündet Neuigkeit: so verlief der Boxkampf

Stefan Raab lüftet Geheimnis nach Box-Kampf

13.000 Menschen in der ausverkauften PSD Bank Domes in Düsseldorf habe mit Spannung darauf gewartet, ob Stefan Raab wirklich kommt und ob er, wirklich so aus der Form geraten ist, wie er in seinen Video-Clips mit Fatsuit weiß machen wollte. Doch nach einem langen Vorgeplänkel, bei dem unter anderem Stefan Raabs Highlights aus seiner TV-Total-Karriere gezeigt wurden, ging es endlich los. Zahlreiche Promis waren bei dem Event in der Halle anwesend, wie Olivia Jones, Evelyn Burdecki oder Jens "Knossi" Knossalla.