"Stille Nacht, raue Nacht": Kritik zum ZDF-Weihnachtsfilm

Weihnachten, das Fest der Liebe, mal ganz anders: Mit einer Liebesgeschichte, die in Turbulenzen kommt (Regie: Sophie Averkamp), eröffnet das ZDF seine sonntägliche Herzkino-Weihnachtsoffensive. Als die Klimaforscherin Liane (Maria Ehrich) kurz vor Weihnachten eine Auszeit aus ihrer Beziehung zu ihrem Freund Philipp (Tim Oliver Schultz) nehmen will, um sich grundlegend zu besinnen – er will Kinder, die umweltbewusste Wissenschaftlerin nicht -, gerät sie in eine esoterische Raunacht-Party nach spiritueller Art. Die Wintersonnenwende wird mit Räucher-Reinigungsritualen und Wunschzetteln für die zwölf Raunächte in der Feuerschale gefeiert.

Maria Ehrich: "sehr an heidnischen Bräuchen interessiert"

Die Hauptdarstellerin ist "sehr an heidnischen Bräuchen interessiert", wie sie bekennt. "Ich habe das Gefühl, dass sie uns mit einer Ursprünglichkeit verbinden, die es in unserer schnellen Welt nicht mehr so richtig gibt", so sagt sie. Ihre persönlichen Weihnachtsrituale unterscheiden sich jedoch von denen gewöhnlicher Menschen nicht allzu sehr. "Wie bei vielen anderen Familien auch, ist es ebenfalls bei uns so ziemlich die turbulenteste Zeit im Jahr. Wir reisen zwischen Berlin und Thüringen hin und her, um unsere Familien gleichermaßen sehen zu können und uns derweil mit so viel Essen wie möglich vollzustopfen." Für sich selbst hofft Maria Ehrich allerdings auf ein paar ruhige Minuten, um an Weihnachten gelassen "in eine Bienenwachskerze starren zu können".