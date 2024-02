"Sturm der Liebe"-Stars: Was machen eigentlich die Schauspieler von früher?

Die erste Folge von „Sturm der Liebe“ lief im September 2005 im Ersten. Keiner der Schauspieler aus der Anfangszeit ist heute noch im Cast vertreten. Doch was wurde eigentlich aus den ehemaligen Darstellern der Telenovela?

Das Serienpaar der ersten Stunde Die Protagonisten der ersten Staffel von „Sturm der Liebe“ waren Laura Mahler und Alexander Saalfeld. Gespielt wurden sie von Henriette Richter-Röhl und Gregory B. Waldis. Beide hatten nach ihrem Ausstieg aus der Serie Anfang 2007 unterschiedlichen Erfolg. Richter-Röhl ist bis heute gut im Geschäft und vor allem in verschiedenen TV-Produktionen zu sehen. So spielte sie zuletzt in der ZDF-Serie „Am Ende – Die Macht der Kränkung“ mit. Waldis sieht man dagegen eher selten auf dem Bildschirm. 2015 und 2016 hatte er in „Rote Rosen“, einer anderen ARD-Telenovela, eine Rolle inne. 2018 kehrte er für drei Folgen zu „Sturm der Liebe“ zurück, seitdem steht nur das Drama „Geschlossene Gesellschaft – Schauspielende im Fegefeuer“ von 2022 in seiner Filmografie.

Das zweite Paar in „Sturm der Liebe“ Auf Richter-Röhl und Waldis folgten Inez Bjørg David und Lorenzo Patané als Hauptcharaktere von „Sturm der Liebe“. Sie waren bis Dezember 2007 in ihren Rollen als Miriam von Heidenberg und Robert Saalfeld zu sehen. David wurde auch seitdem häufig für Serien und Filme besetzt. So hatte sie von 2014 bis 2019 eine feste Rolle in der Serie „Die Toten vom Bodensee“. Zudem schrieb sie 2021 das Hörspiel „Wie im Märchen“ für den WDR. Auch Patané ist nach wie vor ein gern gesehener Gast im deutschen Fernsehen. 2018 war er gleich in zwei Folgen der Krimireihe „Tatort“ vertreten. 2023 war er für eine Episode erneut in „Sturm der Liebe“ zu sehen. Neben der Schauspielerei führen er und seine Mutter in Stuttgart ein italienisches Restaurant mit Weinlokal.

Weitere bekannte Ex-Darsteller von „Sturm der Liebe“ Ab der ersten Folge der Telenovela spielte Claudia Wenzel die Antagonistin Corinna Franke. Sie stieg 2006 aus der Serie aus. Zwei Jahre später wurde sie für eine wiederkehrende Rolle in der Serie „In aller Freundschaft“ besetzt, die sie bis zum Tod ihrer Serienfigur im Jahr 2023 bekleidete. Zudem übernimmt die ausgebildete Schauspielerin regelmäßig Rollen in Theateraufführungen.

Ein ehemaliger Darsteller von „Sturm der Liebe“ ist auch Wayne Carpendale Er spielte von November 2005 bis Mai 2007 in der Serie mit, bis seine Serienfigur Lars Hoffmann starb. Weil er wohl noch nicht genug von der Telenovela hatte, kehrte er Ende 2007 als Lars’ Zwillingsbruder Marc Kohlweyer zurück. Im April 2008 verabschiedete er sich dann endgültig von „Sturm der Liebe“. Seitdem ist er als Schauspieler, Moderator und Teilnehmer an Spiel-Shows tätig.

Eine Rolle in der ARD-Serie hatte zeitweise auch Caroline Beil. Sie spielte von Oktober 2007 bis August 2008 Fiona Marquardt. Wenige Monate nach ihrem Ausstieg bekam sie ihr erstes Kind. 2011 und 2012 war sie in einer Hauptrolle in der täglichen Serie „Herzflimmern – Die Klinik am See“ zu sehen. Seit 2015 konzentriert sie sich auf das Theater und spielte unter anderem Rollen in den Stücken „Hammerfrauen“ und „Rent a friend“ mit.

Von "Sturm der Liebe" zur internationalen Schauspiel-Karriere Seit der ersten Folge gehörte Mona Seefried zu der "Sturm der Liebe"-Familie. Doch 2018 verließ die Schauspielerin als Charlotte Saalfeld, die Hotelerbin, den Fürstenhof. Nach ihrer Zeit bei "Sturm der Liebe" spielte sie in weiteren Produktionen wie "Griechenland oder Der laufende Huhn" mit. Eine Rückkehr zur Telenovela schließt sie aktuell aus.

Jeannine Michèle Wacker war als Clara Morgenstern von 2016 bis 2017 zusehen. Danach legte die Schauspielerin eine internationale Karriere hin und spielte 2017 in dem Science-Fiction-Film "Aurora" mit John Cusack mit.