Super-Macho Steff Jerkel gibt bei "großen Promi-Büßen" zu: Sogar seine Mutter schämt sich für ihn

Ab zum Rapport: Dass es "nicht lustig" werden würde, befürchtete Steff Jerkel schon, bevor er bei "Das große Promi-Büßen" (ProSieben) zur "Runde der Schande" gerufen wurde. Am Ende der Predigt von Moderatorin Olivia Jones zeigte sich: Der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer hatte damit mehr als recht, kanzelte ihn Jones doch mit markigen Worten ab. Schon zu Beginn der Konfrontation mit der "Majestät der Moral" trat der "Goodbye Deutschland"-Star ungewohnt demütig auf, senkte verlegen den Blick und vermied Augenkontakt mit Olivia Jones.

Jones leitete die "Runde der Schande" dann mit den Worten ein: "Steff, lass uns mal ein Gespräch über Männer und Frauen führen." Unumwunden schilderte Jerkel: "In meiner Welt sieht es so aus, dass ich zu Hause gar nichts tue – weder Saugen, noch Putzen, Saugen oder Abwaschen." Dafür schleppe er schwere Dinge und kümmere sich um den Garten, betonte er, um noch einmal nachzuschieben: "Im Haus tue ich nichts, null." Er habe das Zusammenleben immer so arrangiert, dass "es für mich angenehm ist", gestand der Auswanderer, der auf Mallorca lebt.