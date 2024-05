"Sweet Disaster": Kritik zur deutschen Tragikomödie mit David Hasselhoff

In der Tragikomödie 'Sweet Disaster' wird die 40-jährige Frida unerwartet schwanger und versucht, ihren Ex-Partner zurückzugewinnen. Mit David Hasselhoff in einer Gastrolle feiert der Film auf ARTE seine Free-TV-Premiere. Ein unterhaltsamer Mix aus Dramedy und absurden Momenten.

Eine etwas andere Komödie

Bisweilen wird die deutsche Film- und Fernsehbranche belächelt. Viele Krimis, kaum internationale Erfolge – und wenn, dann mit historischem (Kriegs-)Hintergrund. Dass es ganz so einfach nicht ist, bewiesen in den vergangenen Jahren immer wieder herausragende Filme wie "Systemsprenger", "Aus dem Nichts" oder "Toni Erdmann". Auch in Sachen deutsche Serie hat sich einiges getan, man denke an "Babylon Berlin" oder "4 Blocks". Immer wieder sind es jedoch die kleinen und ungewöhnlichen Produktionen, die wirklich herausragen – auch wenn sich dies weniger in Zuschauerzahlen niederschlägt. Gefeiert wurden Filme wie Julian Radlmaiers "Blutsauger" oder die Netflix-Serie "Dark" dafür von der Kritik und auf Festivals. Auch die Tragikomödie "Sweet Disaster", die ARTE nun als Free-TV-Premiere zeigt, reiht sich in diese Riege der außergewöhnlichen deutschen Werke ein. Das Spielfilmdebüt von Regisseurin Laura Lehmus wartet nicht nur mit zahlreichen Absurditäten auf – sondern bietet auch einen Gastauftritt von Legende David Hasselhoff.