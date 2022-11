"TV total Autoball WM" 2022: Das sind die Teilnehmer

Serie über Korruption im Fußball

Max von der Groeben: "Mit einem Thriller-Format erreichen wir wahrscheinlich mehr Zuschauer"

In der neuen ARD-Serie "Das Netz – Spiel am Abgrund" geht es um die Schattenseiten des internationalen Fußballs. Max von der Groeben spielt darin einen Hooligan, der in die Machenschaften hineingezogen wird.

