TV total: "Love Island"-Kandidat Adriano soll Tierpflegerin daten

Wochenlang ist Ex-"Love Island"-Kandidat Adriano von "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff durch den Kakao gezogen worden. Nun nahm der Stuttgarter persönlich als Gast auf der Couch der Prosieben-Show Platz – sehr zur Freude von Sebastian Pufpaff und dem "TV total"-Publikum.

Mit seiner Lockenpracht und seinem breiten Grinsen lächelte sich Adriano in den letzten Wochen bei "Love Island" (RTLZWEI) in viele Herzen der Zuschauer. Auch in das von "TV total"-Gastgeber Sebastian Pufpaff.

In der letzten Folge hatte der noch den Abschied des Kandidaten bei der RTLZWEI-Kuppelshow bedauert und ihm gleichzeitig eine Einladung in die Sendung ausgesprochen: "Wir haben ein Geschenk für dich", kündigte Pufpaff an, nachdem Adriano bei seinem Ausscheiden aus der RTLZWEI-Show seine bevorstehende Geburtstagsparty verriet. "Einzige Bedingung: Du musst dir das Geschenk persönlich abholen."

Diese Woche saß Adriano nun tatsächlich auf der "TV total"-Couch – und dass trotz der vielen Sticheleien und Witze in den vergangenen Folgen. Doch Pufpaff fand in der Osterausgabe der Sendung auch nette Worte für den "Love Island"-Teilnehmer. "Du bist für mich der absolute Star von 'Love Island'", sagte er und fügte an: "Du hast die Sendung zu deinem Ding gemacht und nicht umgekehrt. Warum hast du nicht gewonnen?" Adriano antwortete sowohl unfreiwillig witzig als auch charmant und genial: "Wahrscheinlich, weil ich in der letzten Folge rausgewählt wurde."

Anschließend überreichte "Puffi" Adriano das versprochene, vorzeitige Geburtstagsgeschenk (sein Ehrentag ist erst am 19. April). "'Puffi' muss zur Geburtstagsfeier von Adriano" schrieben daraufhin einige Zuschauer bei Twitter. Und tatsächlich lud sich der "TV total"-Frontmann selbst zur Party ein.