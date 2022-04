TV total: Pufpaff auf Verkupplungsmission mit "Love Island"-Kandidat Adriano

Er ist wieder da – Ex-"Love Island"-Kandidat und Publikumsliebling Adriano war am Mittwoch erneut Gast bei "TV total". Doch der sympathische Schwabe nahm nicht auf dem Sessel von Sebastian Pufpaff Platz, sondern besuchte gemeinsam mit dem ProSieben-Moderator den Zoo Gelsenkirchen. Doch dieser entpuppte sich zu einer Kupplungsmission des "TV total"-Gastgebers.

Vor zwei Wochen hatte er Tierliebhaber Adriano in der Sendung zu einem Zoobesuch nach Gelsenkirchen eingeladen. "Und wie es der Zufall will, gibt es im Zoo doch tatsächlich eine supernette Tierpflegerin, die auch noch Single ist", erklärte Pufpaff. "Also mussten wir dahin."