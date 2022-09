TVOG 2022: Wer ist in welchem Team? Wer ist raus? Wer ist weiter?

Neue Jury, neue Sendetermine, neue Moderatorin und ein ungewöhnlich früher Start: Die Castingshow "The Voice of Germany" geht in ihre zwölfte Staffel. Hier finden Sie alle Infos.

Wer ist weiter? Wer ist raus? Wer ist in welchem Team? In den "Blind Auditions" singen die Talente vor der Jury, ohne dass die Coaches die Performance sehen können. Denn die Juroren sitzten mit dem Rücken zur Bühne. Gefällt ihnen, was sie hören, buzzern sie und ihr Sessel dreht sich. Damit signalisieren sie, dass sie den Kandidaten oder die Kandidatin in ihrem Team haben wollen. Wenn mehrere Coaches sich umdrehen, entscheidet das Talent, in welches Team es geht.

Anschließend müssen sich die Kandidaten über Battles und Sing-offs für die Live-Shows qualifizieren. Dort entscheiden dann die Zuschauer über das Weiterkommen.

Folge 1: In der ersten Folge der neuen Staffel wird schon fleißig gebuzzert. Acht Talente kommen in einem der vier Teams unter. Dabei handelt es sich um Julian Pförtner, Nel Lewicki, Sissi Engel (Team Peter Maffay), André Deininger, Richard Tedja (Team Stefanie Kloß), Bella Robin und Sophie Frei (Team Rea Garvey) und Bruno Flütsch (Team Mark Forster). Doch auch die Enttäuschung, dass sich kein Coach für sie umdreht, müssen einige Kandidaten hinnehmen. Für Claudia Heinken, Lucas Anskat, Lana Thieser und Julio Noriega ist die Show nach einem Auftritt schon wieder vorbei.

Folge 2: Die ukrainische Kanidatin Yasya Levchenko, die aus Kiew geflüchtet ist, bewegt mit ihrem Auftritt das ganze Studio zu Tränen. Sie kommt im Team von Rea Garvey unter. Auch Susan Agbor, Charlotte Torchalla, Albert Rabaev, Christian Torez und Hanna Trabert kommen in die nächste Runde. Nicht gereicht hat es für Keno Ouzeroual, Andy Ellgaß, Isabella Jan, Melly Volkelt und Malte Michalek.

Folge 3: Mark Forster, der bislang am wenigsten Talente in seinem Team hatte, schlägt in dieser Folge ordentlich zu. Sid Bader, Anny Ogrezeanu – sie wagt sich an einen eigentlich "verbotenen" Song –, Renee Bludeau und Anja Beck-Harth kommen bei dem Sänger mit der Kappe unter. Tammo Förster rührt alle mit "Imagine" und entscheidet sich für das Team von Rea Garvey. Auch Leona Shijaku, Bastian Benoa und Kevin Tschopp schaffen es in die nächste Runde. Nicht gereicht hat es für Jessica Ostermeier, Jakob Linner, Berry Bicakci, Carla Pollak und Martina Frank.

Folge 4: Für Basti Schmidt würde Mark Forster sogar Highheels tragen - doch der Kandidat entscheidet sich für das Team von Stefanie Kloß. Forster hat dennoch keinen Grund zur Klage, denn dank Marlon Falter, Luka Maksim Klais und Jerome Mitchell wächst sein Team weiter. Jenny Oberst-Harth, deren Mutter Anja am Vortag zu Mark Forster gegangen war, schafft es ins Team von Peter Maffay. Auch Katharina Merker, Nadine Pimanov und Doni Wirandana stehen in der nächsten Runde. Nicht gereicht hat es für Paloma Jäger, Steff Federer, Andreas Urbaniak und Felicia Farber.

Folge 5: Wiedersehen mit einer alten Bekannten. Mit Franziska Kleinert hat Peter Maffay vor 33 Jahren ein Duett gesungen, nun überrascht sie ihn bei TVOG. Und ihr alter Bekannter dreht sich tatsächlich für sie um und holt sie in sein Team. Auch Sarah Barrelly, Jörg Lornsen, Lizi Gogua, Luan Huber, Lukas und Clemens King, Tami Rahman und Nadine Traoré können überzeugen. Nicht gereicht hat es für Luca Pitrolo, Fränzy Schwendemann, Goran Todorovic und Verena Sturm.

Die Teams mit den Kandidaten Team Peter Maffay: Julian Pförtner

Nel Lewicki

Sissi Engel

Leo Karakaya

Susan Agbor

Charlotte Torchalla

Leona Shijaku

Katharina Merker

Jenny Oberst-Harth

Franziska Kleinert

Sarah Barrelly Team Stefanie Kloß: André Deininger

Richard Tedja

Albert Rabaev

Bastian Benoa Rauschmeier

Doni Wirandana

Basti Schmidt

Jörg Lornsen

Lizi Gogua

Luan Huber Team Rea Garvey: Bella Robin

Sophie Frei

Christian Torez

Yasya Levchenko

Kevin Tschopp

Tammo Förster

Nadine Pimanov

Lukas und Clemens King

Tami Rahman Team Mark Forster: Bruno Flütsch

Hanna Trabert

Sid Bader

Anny Ogrezeanu

Renee Bludeau

Anja Beck-Harth

Marlon Falter

Luka Maksim Klais

Jerome Mitchell

Nadine Traoré Wann läuft "The Voice of Germany"? Die zwölfte Staffel startet am Donnerstag, 18. August, bei ProSieben. Direkt am Freitag geht es bei SAT.1 weiter. TVOG kehrt damit zur Programmierung vom Start der Sendung zurück, als ebenfalls der Donnerstag und der Freitag von der Musikshow belegt wurden. Zu sehen sind die Folgen auch bei Joyn.

Warum startet TVOG schon im August? Während es in den vergangenen Jahren erst im Herbst los ging, startet die zwölfte Staffel bereits im Sommer. Der Grund: die Fußball-WM in Katar. "Noch bevor im November der Ball durch die Wüste rollt, haben ProSieben und SAT.1 die TVOG-Siegerin oder den -Sieger gekürt", erklärt Senderchef Daniel Rosemann. Die WM beginnt am 20. November in Katar.

Wer sind die Coaches der zwölften Staffel? TVOG-Dauerbrenner Mark Forster ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Stefanie Kloß und Rea Garvey, die beide in der Vergangenheit schon Mal Teil der TVOG-Jury waren. Sein "The Voice"-Debüt feiert Peter Maffay. "Ich habe immer bewundert, wie viele großartige Talente 'The Voice of Germany' als Sprungbrett in eine Laufbahn als Musikerinnen und Musiker wählen", erklärt der Altstar in einem Statement. "Dabei möglicherweise eine Hilfestellung zu geben, zusammen mit meinen Kollegen, finde ich super."

Wer moderiert die neue Staffel? Lena Gercke ist nicht mehr dabei. Sie wird durch Melissa Khalaj ersetzt. Wer in den letzten Jahren "The Voice Kids" geschaut hat, wird Melissa schon kennen. Für alle anderen stellen wir sie hier vor. Ihr Moderationspartner ist Thore Schölermann.

Die TVOG-Sendetermine im Überblick: ProSieben und SAT.1 haben noch nicht alle Sendetermine bekanntgegeben. In den vergangenen beiden Jahren umfasste eine Staffel 19 Folgen. Die entsprechenden fehlenden Sendetermine werden nachgereicht.

Folge 1: Donnerstag, 18. August 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: Freitag, 19. August 2022, um 20.15 Uhr in SAT.1

Folge 3: Donnerstag, 25. August 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 4: Freitag, 26. August 2022, um 20.15 Uhr in SAT.1

Folge 5: Donnerstag, 1. September 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 6: Freitag, 2. September 2022, um 20.15 Uhr in SAT.1

Folge 7: Donnerstag, 8. September 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 8: Freitag, 9. September 2022, um 20.15 Uhr in SAT.1

Folge 9: Donnerstag, 15. September 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 10: Freitag, 16. September 2022, um 20.15 Uhr in SAT.1