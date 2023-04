Tatort: Das sind die beliebtesten Ermittler-Teams in der Geschichte der ARD-Reihe

Der "Tatort" ist mit wöchentlich rund zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die quotenstärkste TV-Show der Bundesrepublik. Einen großen Teil des Charmes machen dabei die 22 Ermittlerteams aus, die oft unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir verraten, wer laut einer Umfrage die Zuschauer-Lieblinge sind. Platz 10: Felix Murot (Wiesbaden) Mit zwei Prozent aller Stimmen schafft der Wiesbadener Kommissar es auf den zehnten Platz. Das besondere am LKA-Ermittler: Er arbeitet grundsätzlich allein und gehört somit zu einem von nur drei Polizisten, die stets ohne Partner vor der Kamera stehen. Der alleinstehende Mann wirkt auf Fremde oft charmant und charismatisch, hat aber auch eine dunkle Seite. Denn seit bei einer Routineuntersuchung ein Tumor in Murots Hirn gefunden wird, ist für den erfahrenen Ermittler nichts mehr, wie es vorher war. Um die Nachricht zu verarbeiten, gibt er seinem Tumor den Namen "Lilly" und spricht fortan mit ihm. Die tragische Nachricht hat jedoch auch eine positive Seite: Felix Murot wird noch feinfühliger und setzt damit Kriminelle aller Art unter Druck.

Platz 9: Gorniak, Winkler und Schnabel (Dresden) Das Dreierteam aus Dresden kommt noch etwas besser beim Publikum an. Für den Erfolg des Trios ist maßgeblich der bekannte und begabte Darsteller Martin Brambach verantwortlich, der den Kommissar Peter Michael Schnabel verkörpert. Der erfahrene Polizist ist zwar manchmal in einer alten Weltanschauung gefangen, in der Männer Verbrechen fingen und Frauen am Herd standen, verändert seine Ansichten jedoch nach und nach, als er merkt, wie kompetent seine Kolleginnen Karin Gorniak und Leonie Winkler sind. Winkler ist neu im Team, Gorniak hingegen schon länger dabei. Die alleinerziehende Mutter arbeitet hart und verschafft sich so den Respekt der Kollegen.

Platz 8: Lannert und Bootz (Stuttgart) Seit 2008 ist das Stuttgarter Ermittlerteam im Einsatz. Das würdigen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit insgesamt fünf Prozent aller Stimmen. Thorsten Lannert ist der erfahrenere Polizist des Duos und zeichnet sich durch sein unglaubliches Durchhaltevermögen aus. Das Leben hat schon oft versucht, ihn in die Knie zu zwingen, doch Lannert steht immer wieder auf. Sein Kollege ist dagegen ein Ordnungsfreak. Er liebt es, am Schreibtisch zu sitzen und scheinbar unlösbare Rätsel zu knacken. Auf eine eigenartige Weise ergänzen sich die beiden Ermittler, wäre da nicht ein kleines Problem: Im Kern sind sowohl Lannert als auch Bootz kompromisslose Einzelgänger.

Platz 7: Faber, Bönisch, Dalay und Kossik (Dortmund) Diese vier Kommissare, die in Dortmund für Recht und Ordnung sorgen, gehören zu den Lieblingen der "Tatort"-Fans. Der depressive Faber ist seit 11 Jahren als Ermittler in Dortmund tätig. Nachdem er bei einem Anschlag seine Frau und sein Kind verlor, ist Faber nicht nur depressiv, sondern auch unberechenbar. Martina Bönisch stieß ebenfalls 2012 zum Team dazu. Die zuverlässige und mitfühlende Kommissarin klammert sich an ihre Ehe, die eigentlich schon längst zum Scheitern verurteilt ist. Oberkommissarin Nora Dalay will um jeden Preis Karriere machen und versucht dabei, ihre türkischen Wurzeln zu verdrängen, was ihr mehr schlecht als Recht gelingt. Kommissar Daniel Kossik ist mittlerweile nicht mehr in Dortmund aktiv. Er war jedoch für einige Zeit mit Nora Dalay zusammen. Der ehemalige Streifenpolizist ist nicht besonders ehrgeizig und weiß selber kaum, wie er es in den gehobenen Dienst geschafft hat.

Platz 6: Flückiger und Ritschard (Luzern) Obwohl die beiden Kommissare seit 2019 gar nicht mehr in Luzern ermitteln, sind die vielen Zuschauerinnen und Zuschauern im Gedächtnis geblieben: Sie belegen mit sechs Prozent der Stimmen den sechsten Platz des Rankings. Flückiger gilt als etwas einsamer und naturverliebter Mann. Er wandert gerne durch Wälder oder fährt mit seinem Segelboot aufs Wasser hinaus. Er mag es, wenn andere kein Problem haben, ihre Meinung auch gegen Widerstand zu vertreten. Seine Partnerin Liz Ritschard mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Ihr Vater war passionierter Jiu-Jitsu-Lehrer und brachte ihr von klein auf bei, wie man sich zur Wehr setzt. Leider neigt sie manchmal dazu, ihre Kollegen herumzukommandieren.

Platz 5: Dorn und Lessing (Weimar) Das quirlige Duo aus Weimar bringt Humor und gute Stimmung in die "Tatort"-Welt der Krimis und Verbrechen. Dieser Konzept belohnen die Zuschauer mit dem fünften Platz. Der literarisch begabte und äußerst optimistische Kommissar Dorn verfügt über ein ganz besonderes Einfühlungsvermögen, was ihm nicht nur bei der Arbeit, sondern auch bei der Liebe zugute kommt. Sein Gespür für die unscheinbaren Kleinigkeiten ist sich auch in der Ermittlungsarbeit von Vorteil. Seine Kollegin Kira Dorn ist die geborene Kriminalpolizistin. Ihr hervorragendes Bauchgefühl, gepaart mit Beharrlichkeit und der Bereitschaft, alles für die Gerechtigkeit zu tun, verschafft ihr Respekt. Ihr Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, erweist sich aber als vielleicht größte Stärke der ungestümen Kommissarin.

Platz 4: Eisner und Fellner (Wien) Knapp am Treppchen vorbei: Die österreichischen Ermittler kommen wie erwartet sehr gut beim Publikum an. Chefinspektor Moritz Eisner ist schließlich seit mittlerweile 24 Jahren als Ermittler beim "Tatort" in Wien unterwegs und gehört damit zu den Veteranen der Sendung. Der Profi gilt als Einzelkämpfer und kann mit Kollegen nicht viel anfangen. Als Spezialist ist er immer wieder in anderen Bundesländern tätig, um besonders knifflige Morde aufzuklären. Mit Major Bibi Fellner kann der einsame Wolf zunächst nicht anfangen, doch die beiden wachsen schließlich zusammen. Auch wenn Eisner es nicht zugeben will, sind zwei Köpfe manchmal besser als einer.

Platz 3: Batic und Leitmayr (München) Die Münchener Ermittler ergattern einen Platz auf dem Siegertreppchen. Das Duo überzeugt vor allem mit Erfahrung, schließlich sind die beiden seit 1991 im Team unterwegs. Batic wird in Kroatien geboren und hat keine leichte Kindheit. Auch deshalb ist sein Gerechtigkeitssinn stark ausgeprägt. Sein Bauchgefühl lässt den Ermittler nie im Stich. Mit seinem Kollegen Leitmayr, der eher philosophisch angehaucht ist, versteht sich Batic ohne Worte. Diese Synergie kommt offensichtlich sehr gut beim Publikum an. Seit 2014 werden die Veteranen übrigens von Kalli Hammermann unterstützt.

Platz 2: Ballauf und Schenk (Köln) Die Kölner Kommissare sind zwar noch nicht ganz so lange im Einsatz wie ihre Münchner Kollegen, können dafür jedoch mit ihrer sympathischen kölschen Art überzeugen. Ballauf gilt als Frauenheld, hat jedoch bisher noch nicht die richtige Partnerin für sich gefunden. Er machte eine Spezialausbildung in den USA und hat einen differenzierten Blick auf die deutsche Strafverfolgung. Sein langjähriger Partner Schenk liebt seine maßgeschneiderten Anzüge. Diese können ihn jedoch nicht vor seiner wütenden Frau retten, die ihm regelmäßig vorwirft, die Arbeit über die Familie zu stellen. Früher handelte Schenk oft einmal vorschnell, doch mit dem Alter ist der Ermittler weiser geworden.