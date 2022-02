"Tatort: Kehraus" – Kritik zum Krimi aus München heute

München befindet sich im Faschingstaumel. Sogar Kommissar Ivo Batic (Miroslav Nemec) ist als "Pilot" unterwegs und hat ein paar "Bienen" kennengelernt – als er mit dem eher faschingsmuffeligen Langzeitkollegen Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) zu einem Toten gerufen wird. Die 70-jährige Leiche am Fuß einer Treppe hat gemäß ihrem Stempel auf der Hand eben noch in "Irmis Stüberl" direkt um die Ecke gefeiert. In der Kneipe hat man den Mann noch mit einem anderen streiten sehen, der in Begleitung eines "Rotkäppchens" war. Die Frau im Kostüm hört bürgerlich auf den Namen Silke Weinzierl (Nina Proll). Doch sie ist an diesem Abend eindeutig nicht mehr vernehmungsfähig. Batic und Leitmayr bringen ihre volltrunkene Märchenfigur in die Ausnüchterungszelle – und setzen die Arbeit am nächsten Morgen fort.