"Tatort: Lenas Tante": Kritik zum neuen Fall aus Ludwigshafen

Auf realen Ereignissen basierende Tragikomödie

"The Big Sick": Mit viel Humor durch das Leben

"The Big Sick" basiert auf das reale Leben des Comedians Kumail Nanjiani, der sich in der Komödie selbst spielt. Der Sohn pakistanischer Einwanderer will auf den Comedy-Bühnen der USA durchstarten. Doch mit einer so traditionsbewussten Familie kommen immer wieder Konflikte auf. Das wird auch nicht besser, als Kumail auf die skurrile Emily (Zoe Kazan) trifft, die in Sachen Humor genau auf seiner Welle schwimmt. Ein sehenswerter Film, der zeigt, dass das Leben meist die besten Geschichten schreibt.

