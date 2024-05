"Tatort: Letzter Ausflug Schauinsland": Kritik zum Schwarzwald-Krimi mit Tobler (Eva Löbau) und Berg (Hans-Jochen Wagner)

Die Schwarzwald-Ermittler Tobler ( Eva Löbau ) und Berg ( Hans-Jochen Wagner ) stoßen in "Tatort: Letzter Ausflug Schauinsland" auf ein Mordrätsel in der forensischen Psychiatrie, während private Probleme auch nicht locker lassen.

Im Gespräch mit der Klinikleitung, dem verhaltenen Chef Dr. Günnewig (Falilou Seck) und seiner Oberärztin Gisela Tausendleben (Ulrike Arnold), versuchen Tobler und Berg herauszufinden, wer in der Klinik wie tickt und wer vielleicht nicht alles sagt, was er oder sie weiß.

Lange Zeit verläuft der Krimi von Autorin Stefanie Veith (2024 Grimme-Preis-nominiert für die ZDFneo-Serie "Der Schatten") in ruhigen Bahnen: Die Ermittler führen Gespräche in der Psychiatrie und mit den Angehörigen des wie auch immer verdächtigen Hansi Pagel. Langweilig ist dieses Ergründen von Charakteren und Motiven jedoch keineswegs – weil Figuren und Dialoge präzise geschrieben sind und die aufmerksame Regie von Stefan Krohmer ihr Personal – im wahrsten Sinne des Wortes – gut beobachtet. Auf diese Weise kann auch ein klassischer Krimi immer noch faszinieren. Dann nämlich, wenn die abgelieferte Qualität aller Gewerke – viele eher unbekannte Theaterschauspieler sind hier am Werk – so stark ist wie hier.