"Tatort" aus Wiesbaden: Wer ist Lars Eidingers nächstes Opfer?

Der gelernte Theaterschauspieler gibt in diesem Tatort den Paul Muthesius, dessen Vater, ein ehemals angesehener Philosophie-Professor, hinterhältig erschossen wurde. Wie zuvor zwei weitere Opfer: ein türkischer Gemüsehändler und ein Chinese. Das lenkt die Ermittler zunächst ins rechte Milieu.

Doch wo es in diesem "Tatort" wirklich langgeht, das bestimmt Lars Eidinger: Sein Auftritt auf der Kleinkunstbühne ist brillant, wie er sich in der Villa seines toten Vaters elegant am riesigen Fensterglas hinabgleiten lässt, ist zwar nur ein kleines Detail, aber dennoch eine große Szene. Und wie er Murots Assistentin Wächter (Barbara Philipp) düpiert ist einfach typisch Eidinger.