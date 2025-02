"Terminator 2 – Tag der Abrechnung": Kritik zum Actionklassiker mit Arnold Schwarzenegger

"Hasta la vista, Baby!", und wieder, wie schon im ersten Film: "I'll be back!" – Mit diesen markigen Aussprüchen platzierte Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung" gleich zwei der berühmtesten Filmzitate aller Zeiten. Und er hielt sein Versprechen. Im Lauf der Jahre kehrte er immer wieder als T-800 auf die Leinwand zurück, zuletzt 2019 in "Terminator: Dark Fate". Kabel Eins wiederholt nun den zweiten Teil der legendären Reihe zur Primetime – den besten Film, den der Ex-Weltklassebodybuilder und Ex-Gouverneur Kaliforniens je gedreht hat.